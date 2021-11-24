Мать Саакашвили рассказала, что он стал другим человеком
Мать Саакашвили заявила, что политик находится в очень подавленном состоянии
© AP Photo / Zurab TsertsvadzeСторонники Михаила Саакашвили на митинге в его поддержку в Тбилиси, Грузия
© AP Photo / Zurab Tsertsvadze
ТБИЛИСИ, 24 ноя - РИА Новости. Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания после посещения политика в военном госпитале в Гори заявила, что ее сын находится в очень подавленном состоянии.
Саакашвили после длительной тюремной голодовки проходит лечение в военном госпитале в Гори.
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"Он очень подавлен, это не тот человек, что был раньше. Мы все, все общество должны позаботиться о том, чтобы освободить этого человека. Сам Миша считает, что сейчас важный этап для борьбы. Мы все должны быть активными с целью освобождения Миши", - заявила Аласания журналистам.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.