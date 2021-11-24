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Решетников прокомментировал ослабление рубля
Решетников прокомментировал ослабление рубля - РИА Новости, 24.11.2021
Решетников прокомментировал ослабление рубля
Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:12
2021-11-24T19:36
экономика
рубль
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
максим решетников
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников."Курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции с одной стороны, а с другой стороны - в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции - импортируемая инфляция никуда не девается", - добавил министр.За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля. Всего же с уровней закрытия прошлой среды доллар прибавил около 2,8 рубля (3,8%).В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Однако, как сказал Решетников в ходе общения с журналистами в среду, теперь министерство не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%.
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экономика, рубль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия
19:12 24.11.2021 (обновлено: 19:36 24.11.2021)
 
Решетников прокомментировал ослабление рубля

Ослабление рубля за последние дни не имеет фундаментальных причин, считает Решетников

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников.
"По инфляции. Вы видите, насколько все нестабильно, ослабление курса последних дней, которое фундаментальных причин, по большому счету, не имеет никаких, но тем не менее произошло - на слухах, на событиях в развивающихся странах, Турции сейчас добавился фактор. Явно вся эта нервозность в ближайшие недели будет присутствовать", - сказал Решетников на брифинге в среду.
"Курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции с одной стороны, а с другой стороны - в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции - импортируемая инфляция никуда не девается", - добавил министр.
За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля. Всего же с уровней закрытия прошлой среды доллар прибавил около 2,8 рубля (3,8%).
В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Однако, как сказал Решетников в ходе общения с журналистами в среду, теперь министерство не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
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