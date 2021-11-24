https://ria.ru/20211124/rubl-1760598819.html

Решетников прокомментировал ослабление рубля

Решетников прокомментировал ослабление рубля - РИА Новости, 24.11.2021

Решетников прокомментировал ослабление рубля

Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:12

2021-11-24T19:12

2021-11-24T19:36

экономика

рубль

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

максим решетников

россия

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Произошедшее в последние дни ослабление рубля не имеет фундаментальных причин, окажет влияние на инфляцию, заявил журналистам глава Минэкономразвития России Максим Решетников."Курс будет слабее, и мы сразу это увидим в ускорении непродовольственной инфляции с одной стороны, а с другой стороны - в разгоне услуг. Все-таки услуги у нас были якорем, а сейчас особенно туризм нам даст какие-то эффекты, и все это на фоне того, что внешние факторы инфляции - импортируемая инфляция никуда не девается", - добавил министр.За неделю рубль ощутимо упал в цене против доллара, который в итоге превысил ключевой уровень 75 рублей и обновил максимум с июля, дотянувшись до 75,29 рубля. Всего же с уровней закрытия прошлой среды доллар прибавил около 2,8 рубля (3,8%).В середине октября Минэкономразвития повысило оценку инфляции в РФ на 2021 год до 7,4% с 5,8%. Однако, как сказал Решетников в ходе общения с журналистами в среду, теперь министерство не исключает, что инфляция в России в 2021 году может оказаться выше 7,4%.

https://ria.ru/20211018/ekonomika-1755003095.html

россия

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экономика, рубль, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), максим решетников, россия