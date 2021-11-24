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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211124/rubl-1760449690.html
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира - РИА Новости, 24.11.2021
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира
Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T03:22
2021-11-24T10:18
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
евразийский экономический союз
василий карпунин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин объяснил РИА Новости, что сказалось сразу несколько факторов."Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота", — отметил он.Кроме того, рубль по-прежнему остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС, а также у него сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок, добавил Карпунин.Российская валюта в июле впервые с 2016 года вошла в список самых популярных с 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту, но в прошлом месяце вновь занял 20-ю позицию, нарастив долю до 0,2 процента.Первое место в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. На второй строчке расположился евро с 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей вес в международных расчетах подрос на символические 0,06 процентного пункта — до 2,9 процента, и китайский юань с долей в 1,85 процента против 2,19 процента в сентябре. В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,66 процента), австралийский доллар (1,42 процента), гонконгский доллар (один процент), сингапурский доллар (0,97 процента) и тайский бат (0,73 процента).
https://ria.ru/20211121/perspektivy-1760010800.html
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экономика, рубль, евразийский экономический союз, василий карпунин
03:22 24.11.2021 (обновлено: 10:18 24.11.2021)
 
Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Эксперт Карпунин: рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.
Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин объяснил РИА Новости, что сказалось сразу несколько факторов.
"Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота", — отметил он.
Кроме того, рубль по-прежнему остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС, а также у него сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок, добавил Карпунин.
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Российская валюта в июле впервые с 2016 года вошла в список самых популярных с 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту, но в прошлом месяце вновь занял 20-ю позицию, нарастив долю до 0,2 процента.
Первое место в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. На второй строчке расположился евро с 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.
В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей вес в международных расчетах подрос на символические 0,06 процентного пункта — до 2,9 процента, и китайский юань с долей в 1,85 процента против 2,19 процента в сентябре. В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,66 процента), австралийский доллар (1,42 процента), гонконгский доллар (один процент), сингапурский доллар (0,97 процента) и тайский бат (0,73 процента).
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