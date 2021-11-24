https://ria.ru/20211124/rubl-1760449690.html

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира - РИА Новости, 24.11.2021

Рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира

Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, следует из данных системы... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T03:22

2021-11-24T03:22

2021-11-24T10:18

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

евразийский экономический союз

василий карпунин

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Рубль в октябре вернулся в рейтинг самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах, следует из данных системы межбанковских переводов SWIFT.Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин объяснил РИА Новости, что сказалось сразу несколько факторов."Это и рост сырьевых цен, ведь со многими контрагентами российские компании могут совершать транзакции именно в рублях в рамках контрактов. Так что рост цен на продукцию логичным образом увеличивает и долю рубля в общей структуре оборота", — отметил он.Кроме того, рубль по-прежнему остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС, а также у него сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок, добавил Карпунин.Российская валюта в июле впервые с 2016 года вошла в список самых популярных с 0,18 процента в международных расчетах и сохраняла свои позиции в августе. В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту, но в прошлом месяце вновь занял 20-ю позицию, нарастив долю до 0,2 процента.Первое место в октябре текущего года по-прежнему занимал доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. На второй строчке расположился евро с 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее. Тройку лидеров замыкает фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь выросла на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.В пятерку лидеров также вошли японская иена, чей вес в международных расчетах подрос на символические 0,06 процентного пункта — до 2,9 процента, и китайский юань с долей в 1,85 процента против 2,19 процента в сентябре. В десятку самых используемых валют входят также канадский доллар (1,66 процента), австралийский доллар (1,42 процента), гонконгский доллар (один процент), сингапурский доллар (0,97 процента) и тайский бат (0,73 процента).

https://ria.ru/20211121/perspektivy-1760010800.html

https://ria.ru/20211122/sberezheniya-1759862596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, евразийский экономический союз, василий карпунин