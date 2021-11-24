https://ria.ru/20211124/roszdravnadzor-1760476972.html
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках для заявлений в СК
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках для заявлений в СК - РИА Новости, 24.11.2021
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках для заявлений в СК
Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации, чтобы передать ее в прокуратуру и СК, рассказали в ведомстве. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:24
2021-11-24T11:24
2021-11-24T12:12
россия
распространение коронавируса
общество
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Росздравнадзор собирает информацию о противниках вакцинации, чтобы передать ее в прокуратуру и СК, рассказали в ведомстве.Для этого его специалисты мониторят соцсети и региональные средства массовой информации. В первую очередь, внимание обращают на активных антипрививочников, в том числе — медиков."Количество поданных заявлений сможем озвучить после анализа информации, предоставленной территориальными органами Росздравнадзора", — говорится в сообщении.Ранее известные российские врачи написали открытое письмо политикам и артистам, которые не поддерживают иммунизацию, предложив им посетить красную зону.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. Сейчас привито более половины россиян, число заболевших среди них не превышает четыре процента.
https://ria.ru/20211124/privivka-1760450941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
11:24 24.11.2021 (обновлено: 12:12 24.11.2021)
Росздравнадзор собирает данные об антипрививочниках для заявлений в СК
Росздравнадзор собирает сведения в СМИ об антипрививочниках для подачи заявлений в СК