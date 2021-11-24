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Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда
Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда - РИА Новости, 24.11.2021
Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда
Российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет-разведчик США, который летает вокруг Калининградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:22
2021-11-24T15:31
безопасность
сша
калининградская область
нато
россия
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет-разведчик США, который летает вокруг Калининградской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно данным FlightRadar-24, вокруг российского анклава летает стратегический самолет-разведчик США Boeing RC-135 с бортовым номером 64-14842 и позывным JAKE11."Силы, дислоцированные в Калининградской области, следят за действиями американского "разведчика" средствами активной и пассивной радиолокации и радиотехнической разведки", - рассказал собеседник агентства.Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам России.
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безопасность, сша, калининградская область, нато, россия
15:22 24.11.2021 (обновлено: 15:31 24.11.2021)
 
Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда

Источник: Россия следит за американским разведсамолетом возле Калининградской области

© Фото : United States Air ForceСамолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint
Самолет радиоэлектронной разведки американских ВВС Boeing RC-135V Rivet Joint - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : United States Air Force
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет-разведчик США, который летает вокруг Калининградской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Согласно данным FlightRadar-24, вокруг российского анклава летает стратегический самолет-разведчик США Boeing RC-135 с бортовым номером 64-14842 и позывным JAKE11.
"Силы, дислоцированные в Калининградской области, следят за действиями американского "разведчика" средствами активной и пассивной радиолокации и радиотехнической разведки", - рассказал собеседник агентства.
Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам России.
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БезопасностьСШАКалининградская областьНАТОРоссия
 
 
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