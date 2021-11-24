https://ria.ru/20211124/rossiya-1760536038.html

Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда

Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда - РИА Новости, 24.11.2021

Источник: Россия следит за американским разведсамолетом близ Калининграда

Российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет-разведчик США, который летает вокруг Калининградской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:31

безопасность

сша

калининградская область

нато

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Российские радиолокационные средства сопровождают стратегический самолет-разведчик США, который летает вокруг Калининградской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Согласно данным FlightRadar-24, вокруг российского анклава летает стратегический самолет-разведчик США Boeing RC-135 с бортовым номером 64-14842 и позывным JAKE11."Силы, дислоцированные в Калининградской области, следят за действиями американского "разведчика" средствами активной и пассивной радиолокации и радиотехнической разведки", - рассказал собеседник агентства.Минобороны РФ регулярно заявляет о полетах самолетов-разведчиков НАТО у границ России. Неоднократно российские истребители поднимались в воздух для сопровождения самолетов альянса, пытавшихся приблизиться к границам России.

https://ria.ru/20211118/bombardirovschiki-1759664844.html

сша

калининградская область

россия

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2021

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безопасность, сша, калининградская область, нато, россия