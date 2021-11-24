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ЦСР определил риски банковской системы от пересмотра условий кредитования
ЦСР определил риски банковской системы от пересмотра условий кредитования - РИА Новости, 24.11.2021
ЦСР определил риски банковской системы от пересмотра условий кредитования
Эксперты фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) на круглом столе представили исследование макроэкономических... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:00
2021-11-24T08:00
центр стратегических разработок (фонд)
банки
институт региональных проблем
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Эксперты фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) на круглом столе представили исследование макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений арбитражных судов по пересмотру существенных условий договора на основании обращения заемщика, сообщает пресс-служба ЦСР.Поводом для исследования послужило вынесенное Арбитражным судом решение в споре между кредитором и заемщиком: банком непрофильных активов "Траст" и сетью кинотеатров "Синема Парк". Арбитражный суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет порядка 850 миллиардов рублей. Таким образом, даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 миллиардов рублей. Но наибольшую опасность представляет сценарий, в котором подобный пересмотр условий кредитных договоров по требованию заемщика станет модельным для решений судов и пересмотр договоров приобретет массовый характер, говорится в сообщении."Объем кредитов населению составляет 24 триллиона рублей. Кредитный портфель бизнеса – 50 триллионов. В итоге мы имеем 70 триллионов, на которые так или иначе влияет эта проблема. Снижение процентной ставки даже на пару процентных пунктов для таких сумм будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России. Обнуление банковской прибыли означает, что банки попадают в сложнейшую ситуацию. Они нарушают все нормативы ЦБ. Будет нарушена вся цепочка: все взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости", – комментирует директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в случае масштабирования прецедента может пострадать не только банковская система, а в целом общество."Главный напрашивающийся риск – то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены", – цитирует Аксакова пресс-служба ЦСР.
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центр стратегических разработок (фонд), банки, институт региональных проблем
08:00 24.11.2021
 

ЦСР определил риски банковской системы от пересмотра условий кредитования

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Эксперты фонда "Центр стратегических разработок" (ЦСР) и Института региональных проблем (ИРП) на круглом столе представили исследование макроэкономических последствий масштабирования отдельных решений арбитражных судов по пересмотру существенных условий договора на основании обращения заемщика, сообщает пресс-служба ЦСР.
Поводом для исследования послужило вынесенное Арбитражным судом решение в споре между кредитором и заемщиком: банком непрофильных активов "Траст" и сетью кинотеатров "Синема Парк". Арбитражный суд на основании статьи 451 Гражданского кодекса РФ вынес решение по заявлению должника о пересмотре условий уже заключенных кредитных договоров. Существенным изменением обстоятельств суд признал факт распространения новой коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений.
По расчетам ЦСР, объем кредитного портфеля, имеющего максимальное сходство с кредитами, по которым были приняты анализируемые судебные решения, составляет порядка 850 миллиардов рублей. Таким образом, даже при минимальном масштабировании судебного решения потери банковской системы могут составить до 100 миллиардов рублей. Но наибольшую опасность представляет сценарий, в котором подобный пересмотр условий кредитных договоров по требованию заемщика станет модельным для решений судов и пересмотр договоров приобретет массовый характер, говорится в сообщении.
"Объем кредитов населению составляет 24 триллиона рублей. Кредитный портфель бизнеса – 50 триллионов. В итоге мы имеем 70 триллионов, на которые так или иначе влияет эта проблема. Снижение процентной ставки даже на пару процентных пунктов для таких сумм будет означать обнуление банковской прибыли всей банковской системы России. Обнуление банковской прибыли означает, что банки попадают в сложнейшую ситуацию. Они нарушают все нормативы ЦБ. Будет нарушена вся цепочка: все взаимоотношения по срочности, по достаточности резерва, по обоснованности, по резервированию, по залоговой стоимости", – комментирует директор экономических программ Института региональных проблем Алексей Михайлов, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, в случае масштабирования прецедента может пострадать не только банковская система, а в целом общество.
"Главный напрашивающийся риск – то, что банки, если этот прецедент будет массовым, будут закладывать это в процентную ставку по кредитам и, естественно, учитывать во всей своей экономической деятельности. Выиграет ли от этого общество? Сомневаюсь. Поэтому важно сейчас включиться в работу всем для того, чтобы такие прецеденты были выверены", – цитирует Аксакова пресс-служба ЦСР.
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Центр стратегических разработок (фонд)БанкиИнститут региональных проблем
 
 
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