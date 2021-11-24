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Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпу цифровой трансформации

Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпу цифровой трансформации - РИА Новости, 24.11.2021

Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпу цифровой трансформации

Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:32

2021-11-24T15:32

2021-11-24T15:33

ульяновская область

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ульяновская область

дмитрий чернышенко

россия

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УЛЬЯНОВСК, 24 ноя – РИА Новости. Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства.Данные по итогам октября озвучили на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Среди регионов Приволжского федерального округа в десятку лидеров по темпам цифровой трансформации вошли два: Ульяновская область – восьмое место и Республика Татарстан – девятая позиция, говорится в сообщении.На встрече обсудили вопросы цифровизации контрольной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, ход перевода массовых социально значимых региональных и муниципальных услуг в электронный формат, переход на полное электронное (безбумажное) взаимодействие с бизнесом.Жители региона активно пользуются и сервисом "Яндекс.Транспорт", который позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и помогает людям планировать свои дела с учетом дорожной обстановки."Эти два примера показывают, как сегодня с помощью внедрения цифровых решений можно сделать жизнь людей более комфортной и безопасной. Наша задача – обеспечить максимальную оперативность и эффективность внедрения подобных сервисов во все сферы жизни", - подчеркнул Павлов.Одной из составляющих цифровой трансформации региона также является вывод массовых социально значимых сервисов на портал госуслуг.

https://ria.ru/20211118/finansirovanie-1759605516.html

ульяновская область

россия

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общество, ульяновская область, дмитрий чернышенко, россия