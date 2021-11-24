15:32 24.11.2021 (обновлено: 15:33 24.11.2021)
Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпу цифровой трансформации
УЛЬЯНОВСК, 24 ноя – РИА Новости. Ульяновская область вошла в топ-10 регионов по темпам цифровой трансформации, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Данные по итогам октября озвучили на совещании с участием заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. Среди регионов Приволжского федерального округа в десятку лидеров по темпам цифровой трансформации вошли два: Ульяновская область – восьмое место и Республика Татарстан – девятая позиция, говорится в сообщении.
На встрече обсудили вопросы цифровизации контрольной деятельности и жилищно-коммунального хозяйства, ход перевода массовых социально значимых региональных и муниципальных услуг в электронный формат, переход на полное электронное (безбумажное) взаимодействие с бизнесом.
"В Ульяновской области ведется активная работа по внедрению цифровых решений в различных сферах деятельности. Так, в семи медучреждениях региона внедрены системы по анализу компьютерных томограмм легких — COVIDetect, на базе медсанчасти имени Егорова запустили проект Voice2Med, который может заполнить медицинскую документацию с помощью голоса", - приводит пресс-служба слова генерального директора Агентства технологического развития Ульяновской области Вадима Павлова.
Жители региона активно пользуются и сервисом "Яндекс.Транспорт", который позволяет отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени и помогает людям планировать свои дела с учетом дорожной обстановки.
"Эти два примера показывают, как сегодня с помощью внедрения цифровых решений можно сделать жизнь людей более комфортной и безопасной. Наша задача – обеспечить максимальную оперативность и эффективность внедрения подобных сервисов во все сферы жизни", - подчеркнул Павлов.
Одной из составляющих цифровой трансформации региона также является вывод массовых социально значимых сервисов на портал госуслуг.
"В этом году у жителей региона появилась возможность в электронном виде оформить субсидию на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, разрешение на осуществление земляных работ, компенсацию расходов на технические средства реабилитации и многие другие услуги. Всего с начала 2021 года на портал выведено 75 услуг из числа социально значимых, а до конца года будет еще 13", - цитирует пресс-служба и.о. директора ОГКУ "Правительство для граждан" Светлану Опёнышеву.