"Иракские авиалинии" сообщили об отмене двух рейсов в Белоруссию
"Иракские авиалинии" сообщили об отмене рейсов 25 и 27 ноября в Белоруссию
МИНСК, 24 ноя – РИА Новости. Рейсы "Иракских авиалиний" отменены на 25 и 27 ноября в Белоруссию, об этом сообщил представитель авиакомпании.
"Да, завтра рейса и того, который был запланирован на субботу, не будет. Я не могу уточнить, по какой причине", - сказал собеседник в авиакомпании.
Рейс из Багдада в Минск должен был состояться 25 ноября. Прибытие борта из Багдада в Минск ожидалось в 12.45 (мск – совпадает с минским). Перелет должна была выполнить авиакомпания Iraqi airways. Такая информация размещена на официальном сайте белорусского аэропорта 24 ноября.
Информация об отмене рейса также размещена на официальном сайте белорусского аэропорта.
Ранее, 18 ноября, иракская авиакомпании Iraqi Airways выполнила рейс по вывозу из Белоруссии иракских граждан из числа пытавшихся попасть в ЕС через республику. Самолет, который забрал иракских граждан из Белоруссии, сначала приземлился в Эрбиле, а затем в аэропорту иракской столицы - Багдада. На борту было 430 мигрантов, порядка 390 вышли в Эрбиле, оставшиеся долетели до Багдада.
В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.