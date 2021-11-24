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Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада
Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада - РИА Новости, 24.11.2021
Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада
Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду вечером на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:52
2021-11-24T19:52
2021-11-24T19:52
туризм
происшествия
шереметьево (аэропорт)
москва
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 19.20 мск среды, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, два отменены, в "Шереметьево" задержаны три рейса.Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что в Москве в среду выпало более одного сантиметра снега, всего может выпасть до трех сантиметров снега, порывы ветра местами - до 17 м/с. Из-за снегопада и метели на 17:00 пробки в Москве достигли 10 баллов.
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происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм
Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы из-за снегопада