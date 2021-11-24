https://ria.ru/20211124/reysy-1760604892.html

Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада

Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада - РИА Новости, 24.11.2021

Более 20 рейсов задержали и отменили в Москве из-за снегопада

Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду вечером на фоне снегопада, следует из... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

2021-11-24T19:52

туризм

происшествия

шереметьево (аэропорт)

москва

домодедово (аэропорт)

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760356869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f55fa341dad04c2a28152a774537578c.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Более 20 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах - "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" - в среду вечером на фоне снегопада, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".По информации на 19.20 мск среды, во "Внуково" три рейса задержаны, два отменены, в "Домодедово" 13 рейсов задержаны, два отменены, в "Шереметьево" задержаны три рейса.Ранее столичный комплекс городского хозяйства сообщил, что в Москве в среду выпало более одного сантиметра снега, всего может выпасть до трех сантиметров снега, порывы ветра местами - до 17 м/с. Из-за снегопада и метели на 17:00 пробки в Москве достигли 10 баллов.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), москва, домодедово (аэропорт), новости - туризм