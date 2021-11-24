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Рекомендация о ревакцинации через полгода остается, заявила Голикова
Рекомендация о ревакцинации через полгода остается, заявила Голикова - РИА Новости, 24.11.2021
Рекомендация о ревакцинации через полгода остается, заявила Голикова
Рекомендация о ревакцинации от коронавируса через полгода остается для всех категорий россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:41
2021-11-24T15:41
2021-11-24T15:41
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Рекомендация о ревакцинации от коронавируса через полгода остается для всех категорий россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."Мы оставляем рекомендацию и для переболевших, и для тех, кто был первично вакцинирован, все-таки принимать решение по прохождению последующей повторной вакцинации по истечении 6 месяцев. По всем зарубежным исследованиям. По нашим исследованиям... после 6 месяцев иммунный ответ угасает, для того, чтобы поддерживать его на должном уровне, мы рекомендуем нашим гражданам повторно вакцинироваться", - сказала Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина.
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Рекомендация о ревакцинации через полгода остается, заявила Голикова
Голикова: рекомендация о ревакцинации от COVID-19 через полгода остается для всех россиян