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Названы самые безопасные для частных домов регионы
Названы самые безопасные для частных домов регионы - РИА Новости, 24.11.2021
Названы самые безопасные для частных домов регионы
Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T07:22
2021-11-24T07:33
общество
ярославская область
смоленская область
московская область (подмосковье)
жилье
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Delta Системы безопасности".Специалисты проанализировали более 50 тысяч случаев, потребовавших в объектах загородной недвижимости вмешательства групп быстрого реагирования.Там уточнили, что в абсолютном выражении наибольшее количество сигналов тревоги в частных домах в этом году зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях. Наименьшее — в Смоленской и Новокузнецкой областях.Кроме того, аналитики опросили более тысячи россиян и выяснили, что в связи с пандемией 40% респондентов стали чаще бывать за городом, предпочитая проводить самоизоляцию на природе, 27% россиян за последние два года и вовсе переехали за город, 22% опрошенных продолжают бывать на даче только в сезон, а 12% проживают только в городской квартире."41% также поделились, что за последние два года переоборудовали большинство помещений в частном доме для более комфортного проживания, 15% рассказали, что увеличилось только количество вещей, 31% считают, что в их доме и без того комфортно, а 14% не видят смысла в благоустройстве загородного дома, так как предпочитают оставаться в квартире", — заключили в отчете специалисты.
https://ria.ru/20210806/vor-1744624093.html
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ярославская область
смоленская область
московская область (подмосковье)
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общество, ярославская область, смоленская область, московская область (подмосковье), жилье
07:22 24.11.2021 (обновлено: 07:33 24.11.2021)
 
Названы самые безопасные для частных домов регионы

"Delta Система безопасности": самым спокойным регионом признана Смоленская область

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина на дачном участке
Женщина на дачном участке - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Delta Системы безопасности".
Специалисты проанализировали более 50 тысяч случаев, потребовавших в объектах загородной недвижимости вмешательства групп быстрого реагирования.

"Наиболее спокойными регионами признаны Смоленская область, Курганская и Тюменская. Наибольший же коэффициент по количеству выездов на объект был выявлен в Ярославской области — 3,14 выезда в год, Краснодарская — 3,11 и Магнитогорская — 3,07", — подсчитали в компании.

Там уточнили, что в абсолютном выражении наибольшее количество сигналов тревоги в частных домах в этом году зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях. Наименьшее — в Смоленской и Новокузнецкой областях.
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Кроме того, аналитики опросили более тысячи россиян и выяснили, что в связи с пандемией 40% респондентов стали чаще бывать за городом, предпочитая проводить самоизоляцию на природе, 27% россиян за последние два года и вовсе переехали за город, 22% опрошенных продолжают бывать на даче только в сезон, а 12% проживают только в городской квартире.
"41% также поделились, что за последние два года переоборудовали большинство помещений в частном доме для более комфортного проживания, 15% рассказали, что увеличилось только количество вещей, 31% считают, что в их доме и без того комфортно, а 14% не видят смысла в благоустройстве загородного дома, так как предпочитают оставаться в квартире", — заключили в отчете специалисты.
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ОбществоЯрославская областьСмоленская областьМосковская область (Подмосковье)Жилье
 
 
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