https://ria.ru/20211124/regiony-1760451845.html

Названы самые безопасные для частных домов регионы

Названы самые безопасные для частных домов регионы - РИА Новости, 24.11.2021

Названы самые безопасные для частных домов регионы

Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T07:22

2021-11-24T07:22

2021-11-24T07:33

общество

ярославская область

смоленская область

московская область (подмосковье)

жилье

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Меньше всего проблем с безопасностью загородного жилища испытывают в Смоленской области, а чаще всего сигналы на пульты охраны поступают из домов в Ярославской области, подсчитали для РИА Новости аналитики компании "Delta Системы безопасности".Специалисты проанализировали более 50 тысяч случаев, потребовавших в объектах загородной недвижимости вмешательства групп быстрого реагирования.Там уточнили, что в абсолютном выражении наибольшее количество сигналов тревоги в частных домах в этом году зафиксировали в Ленинградской, Челябинской и Московской областях. Наименьшее — в Смоленской и Новокузнецкой областях.Кроме того, аналитики опросили более тысячи россиян и выяснили, что в связи с пандемией 40% респондентов стали чаще бывать за городом, предпочитая проводить самоизоляцию на природе, 27% россиян за последние два года и вовсе переехали за город, 22% опрошенных продолжают бывать на даче только в сезон, а 12% проживают только в городской квартире."41% также поделились, что за последние два года переоборудовали большинство помещений в частном доме для более комфортного проживания, 15% рассказали, что увеличилось только количество вещей, 31% считают, что в их доме и без того комфортно, а 14% не видят смысла в благоустройстве загородного дома, так как предпочитают оставаться в квартире", — заключили в отчете специалисты.

https://ria.ru/20210806/vor-1744624093.html

https://realty.ria.ru/20211111/nedvizhimost-1758450710.html

ярославская область

смоленская область

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, ярославская область, смоленская область, московская область (подмосковье), жилье