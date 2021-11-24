https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html

В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы

В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы - РИА Новости, 24.11.2021

В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы

В Турции, в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений, в руинах археологи обнаружили развалины медресе... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T05:39

2021-11-24T05:39

2021-11-24T05:39

культура

новости культуры

турция

археология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760361220_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_798ba165937ae91ac85e219f44b93d04.jpg

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Турции, в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений, в руинах археологи обнаружили развалины медресе (мусульманское учебное заведение — средняя школа. — Прим. ред.) XII века, сообщает Hurriyet. Руководитель раскопок, профессор Мехмет Онал рассказал, что он вместе с группой ученых работает в этом месте восемь лет, и до сих пор делает новые открытия.Сейчас эксперты впервые за все время нашли руины древнего учебного заведения шириной около 80 метров. По его словам, археологи раскопали несколько комнат, входную дверь и частично портик. "Рядом с помещениями находится кухня с большими плитами и тандырами. Мы уверены, что там готовили для большого количества людей", — подчеркнул профессор. В плитах и тандыре эксперты нашли кости овец и коз. Это говорит о том, что люди внезапно покинули город, не доготовив блюда и не успев их съесть. Мехмет Онал считает, что жители были уверены, что монголы захватят город. Археологам предстоит сделать в этом месте еще ни одно открытие, поскольку раскопки здесь продолжаются.

https://ria.ru/20211121/raskopki-1759884420.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, турция, археология