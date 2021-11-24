https://ria.ru/20211124/raskopki-1760355089.html
В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы
В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы - РИА Новости, 24.11.2021
В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы
В Турции, в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений, в руинах археологи обнаружили развалины медресе... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T05:39
2021-11-24T05:39
2021-11-24T05:39
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Турции, в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений, в руинах археологи обнаружили развалины медресе (мусульманское учебное заведение — средняя школа. — Прим. ред.) XII века, сообщает Hurriyet. Руководитель раскопок, профессор Мехмет Онал рассказал, что он вместе с группой ученых работает в этом месте восемь лет, и до сих пор делает новые открытия.Сейчас эксперты впервые за все время нашли руины древнего учебного заведения шириной около 80 метров. По его словам, археологи раскопали несколько комнат, входную дверь и частично портик. "Рядом с помещениями находится кухня с большими плитами и тандырами. Мы уверены, что там готовили для большого количества людей", — подчеркнул профессор. В плитах и тандыре эксперты нашли кости овец и коз. Это говорит о том, что люди внезапно покинули город, не доготовив блюда и не успев их съесть. Мехмет Онал считает, что жители были уверены, что монголы захватят город. Археологам предстоит сделать в этом месте еще ни одно открытие, поскольку раскопки здесь продолжаются.
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новости культуры, турция, археология
В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы
В одном из старейших поселений в мире археологи обнаружили руины школы
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости.
В Турции, в юго-восточной провинции района Харран, где находятся одни из древнейших в мире поселений, в руинах археологи обнаружили развалины медресе (мусульманское учебное заведение — средняя школа. — Прим. ред.) XII века, сообщает
Hurriyet.
Руководитель раскопок, профессор Мехмет Онал рассказал, что он вместе с группой ученых работает в этом месте восемь лет, и до сих пор делает новые открытия.
Сейчас эксперты впервые за все время нашли руины древнего учебного заведения шириной около 80 метров.
"Во время раскопок мы обнаружили медресе, относящиеся к периоду правления Зангидов. — прокомментировал Онал. — Ранее было известно, что в Харране находится пять таких школ. Мы впервые нашли одну из них".
По его словам, археологи раскопали несколько комнат, входную дверь и частично портик. "Рядом с помещениями находится кухня с большими плитами и тандырами. Мы уверены, что там готовили для большого количества людей", — подчеркнул профессор.
В плитах и тандыре эксперты нашли кости овец и коз. Это говорит о том, что люди внезапно покинули город, не доготовив блюда и не успев их съесть. Мехмет Онал считает, что жители были уверены, что монголы захватят город.
Археологам предстоит сделать в этом месте еще ни одно открытие, поскольку раскопки здесь продолжаются.