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Российская ракетная система обошла американских конкурентов
В Китае сравнили российскую С-400 с американскими конкурентами - РИА Новости, 24.11.2021
Российская ракетная система обошла американских конкурентов
Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, который способен поражать цели в верхних слоях... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:32
2021-11-24T10:43
в мире
технологии
сша
lockheed martin
с-400 «триумф»
thaad
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, который способен поражать цели в верхних слоях атмосферы. Об этом пишет китайский портал Sina."Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет", — уверен автор статьи.По его мнению, функции российской системы шире, чем у американского конкурента. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника."С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому, несмотря на то что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности", — добавил автор.С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) — американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Производитель — компания Lockheed Martin. Комплекс стоит на вооружении американской армии с 2008 года.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, технологии, сша, lockheed martin , с-400 «триумф», thaad
09:32 24.11.2021 (обновлено: 10:43 24.11.2021)
 
В Китае сравнили российскую С-400 с американскими конкурентами

Sina: российская С-400 выигрывает в сравнении с американским THAAD

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф во время командно-штабных учений Кавказ-2020 на полигоне Ашулук в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, который способен поражать цели в верхних слоях атмосферы. Об этом пишет китайский портал Sina.
"Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет", — уверен автор статьи.
По его мнению, функции российской системы шире, чем у американского конкурента. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника.
"С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому, несмотря на то что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности", — добавил автор.
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С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) — американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Производитель — компания Lockheed Martin. Комплекс стоит на вооружении американской армии с 2008 года.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреТехнологииСШАLockheed MartinС-400 «Триумф»THAAD
 
 
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