https://ria.ru/20211124/rakety-1760460530.html

Российская ракетная система обошла американских конкурентов

В Китае сравнили российскую С-400 с американскими конкурентами - РИА Новости, 24.11.2021

Российская ракетная система обошла американских конкурентов

Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, который способен поражать цели в верхних слоях... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:32

2021-11-24T09:32

2021-11-24T10:43

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технологии

сша

lockheed martin

с-400 «триумф»

thaad

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Российская зенитная ракетная система С-400 "Триумф" превосходит американский противоракетный комплекс THAAD, который способен поражать цели в верхних слоях атмосферы. Об этом пишет китайский портал Sina."Если их действительно поставить рядом, то С-400 выиграет", — уверен автор статьи.По его мнению, функции российской системы шире, чем у американского конкурента. Так, С-400 способна поражать не только ракеты, но и авиацию потенциального противника."С точки зрения общей функциональности российский С-400 больше похож на универсальный комплекс. Поэтому, несмотря на то что для перехвата на средних и больших дистанциях используется осколочный способ, который не такой мощный, как кинетический перехват американского THAAD, его преимущество в том, что российский ЗРК способен к мультизадачности", — добавил автор.С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.THAAD (Terminal High Atitude Area Defense) — американский противоракетный комплекс, предназначенный для перехвата ракет средней дальности. Производитель — компания Lockheed Martin. Комплекс стоит на вооружении американской армии с 2008 года.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210706/oruzhie-1740126621.html

https://ria.ru/20210811/istrebitel-1745290900.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, lockheed martin , с-400 «триумф», thaad