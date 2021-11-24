"Зеленского ожидает ад"

15:29 24.11.2021 (обновлено: 18:45 24.11.2021)
"Добро пожаловать в ад": в Раде предупредили Зеленского о печальном будущем
Депутат Рады Кива: Россия будет наблюдать за естественным падением власти Зеленского
© REUTERS / Andy Buchanan/Pool Президент Украины Владимир Зеленский на конференции ООН по вопросам изменений климата COP26
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива резко высказался о политике украинского лидера Владимира Зеленского, спрогнозировав массовые выступления против действующей власти.
"Президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что в ближайшее время начнет происходить внутри страны. Озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски", — написал политик в своем Telegram-канале.
По мнению парламентария, ситуацию усугубляет информационная кампания, организованная бизнесменом Ринатом Ахметовым и бывшим главой государства Петром Порошенко.
Также депутат заявил, что скоро ситуация на Украине будет напоминать "ад, который сами себе создали господа лицедеи".
Помимо этого, Кива раскритиковал заявления о "вторжении" России, подчеркнув, что этого желает сам Зеленский ради поднятия имиджа внутри страны.
"Никакого нападения не будет, Россия давно заняла выжидательную позицию и спокойно наблюдает за тем, как все произойдет естественным путем", — отметил он.
Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.
Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.