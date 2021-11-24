https://ria.ru/20211124/raby-1760538487.html

"Зеленского ожидает ад"

"Добро пожаловать в ад": в Раде предупредили Зеленского о печальном будущем - РИА Новости, 24.11.2021

"Зеленского ожидает ад"

Депутат Рады Илья Кива резко высказался о политике украинского лидера Владимира Зеленского, спрогнозировав массовые выступления против действующей власти. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:29

2021-11-24T15:29

2021-11-24T18:45

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Депутат Рады Илья Кива резко высказался о политике украинского лидера Владимира Зеленского, спрогнозировав массовые выступления против действующей власти."Президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что в ближайшее время начнет происходить внутри страны. Озверевший от голода, нищеты и холода народ будет рвать эту власть на куски", — написал политик в своем Telegram-канале.По мнению парламентария, ситуацию усугубляет информационная кампания, организованная бизнесменом Ринатом Ахметовым и бывшим главой государства Петром Порошенко.Также депутат заявил, что скоро ситуация на Украине будет напоминать "ад, который сами себе создали господа лицедеи".Помимо этого, Кива раскритиковал заявления о "вторжении" России, подчеркнув, что этого желает сам Зеленский ради поднятия имиджа внутри страны."Никакого нападения не будет, Россия давно заняла выжидательную позицию и спокойно наблюдает за тем, как все произойдет естественным путем", — отметил он.Ранее руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия готовится атаковать страну. В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о данных американской разведки, согласно которым Москва планирует "вторжение" на территорию соседнего государства с трех направлений.Как отметили в Кремле, истерика нагнетается Западом искусственно. Глава МИД Сергей Лавров считает, что киевский режим пытается представить себя жертвой, а Зеленский может пойти на провокации.

https://ria.ru/20211124/lozh-1760450176.html

https://ria.ru/20211122/vtorzhenie-1760224259.html

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в мире, украина, москва, владимир зеленский, сергей лавров, петр порошенко, россия