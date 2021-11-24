https://ria.ru/20211124/qr-kody-1760452490.html

В Крыму назвали оправданным введение QR-кодов в транспорте

В Крыму назвали оправданным введение QR-кодов в транспорте - РИА Новости, 24.11.2021

В Крыму назвали оправданным введение QR-кодов в транспорте

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает оправданным введением QR-кодов в общественных местах и в транспорте. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T07:34

2021-11-24T07:34

2021-11-24T07:34

распространение коронавируса

общество

республика крым

симферополь

вячеслав володин

госдума рф

здоровье

ефим фикс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает оправданным введением QR-кодов в общественных местах и в транспорте.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.По его словам, в Крыму режим QR-кодов введен только при посещении общественных мест.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760312728.html

республика крым

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