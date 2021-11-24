В Крыму назвали оправданным введение QR-кодов в транспорте
Крымский вице-спикер Фикс: введение QR-кодов в общественных местах снизит риск заражения
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПосетитель осматривает распечатанный бумажный QR-код, полученный в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Москве
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает оправданным введением QR-кодов в общественных местах и в транспорте.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направили в рассылку для сбора отзывов и предложений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
"Это оправданная мера, так как направлена на обеспечение безопасности наших граждан и снижение риска заражения. Ничего в этом страшного нет. Это гарантия того, что человек не заболеет и обезопасит себя от возможной трагедии, связанной с коронавирусной инфекцией", - сказал Фикс РИА Новости.
По его словам, в Крыму режим QR-кодов введен только при посещении общественных мест.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.