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Законопроекты об обязательных QR-кодах направили в регионы и ведомства
Законопроекты об обязательных QR-кодах направили в регионы и ведомства - РИА Новости, 24.11.2021
Законопроекты об обязательных QR-кодах направили в регионы и ведомства
Правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:37
2021-11-24T16:37
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вячеслав володин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством, рассказал в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин."Что касается вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кодах. Они направлены в рассылку до 14 декабря - в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. Важно их всесторонне обсудить, они касаются людей. У граждан, законодателей, регионов, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения", - написал он.Политик добавил, что в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений - "все они внимательно изучаются". В связи с этим, отметил спикер, ГД и правительству предстоит тесное сотрудничество."Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета - по безопасности, охране здоровья и транспорту - провели обсуждения законопроектов", - подчеркнул он и добавил, что эти встречи с членами кабмина пройдут во всех фракциях.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
16:37 24.11.2021
 
Законопроекты об обязательных QR-кодах направили в регионы и ведомства

Проекты об обязательных QR-кодах в общественных местах направили в регионы и ведомства

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москв - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства, кроме того, в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений в связи с проектами, предстоит диалог с правительством, рассказал в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин.
"Что касается вызвавших общественный резонанс законопроектов о QR-кодах. Они направлены в рассылку до 14 декабря - в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации. Важно их всесторонне обсудить, они касаются людей. У граждан, законодателей, регионов, представителей общественности, экспертов есть время и возможность внимательно изучить оба законопроекта, высказать свои замечания и предложения", - написал он.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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Политик добавил, что в адрес Госдумы и депутатов поступило более 120 тысяч обращений - "все они внимательно изучаются". В связи с этим, отметил спикер, ГД и правительству предстоит тесное сотрудничество.
"Мы понимаем ответственность, поэтому считаем необходимым, чтобы еще до первого чтения три профильных комитета - по безопасности, охране здоровья и транспорту - провели обсуждения законопроектов", - подчеркнул он и добавил, что эти встречи с членами кабмина пройдут во всех фракциях.
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