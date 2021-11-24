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Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 24.11.2021
Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:20
2021-11-24T10:20
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания рассмотрели вопрос "О проекте федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"."Решение комитета было - поддержать проект федерального закона по внесению изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию", - сообщил на заседании председатель комитета заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР).Депутат Наталья Кочугова (КПРФ) сообщила, что собрано и передано в заксобрание около 11 тысяч подписей местных жителей, которые выступают против внедрения QR-кодов, в том числе фракция КПРФ сдала свыше 2 тысяч подписей. Всего в голосовании приняли участие 36 депутатов. "За" проголосовали 25 человек, "против" - 11.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
https://ria.ru/20211122/nasilie-1760161416.html
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общество, приморский край, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
10:20 24.11.2021
 
Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

В Приморском крае депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.
Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания рассмотрели вопрос "О проекте федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Кондуктор проверяет QR-коды у пассажиров на входе в автобус - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 13:34Распространение коронавируса
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"Решение комитета было - поддержать проект федерального закона по внесению изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию", - сообщил на заседании председатель комитета заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР).
Депутат Наталья Кочугова (КПРФ) сообщила, что собрано и передано в заксобрание около 11 тысяч подписей местных жителей, которые выступают против внедрения QR-кодов, в том числе фракция КПРФ сдала свыше 2 тысяч подписей.
Всего в голосовании приняли участие 36 депутатов. "За" проголосовали 25 человек, "против" - 11.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
 
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