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Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах - РИА Новости, 24.11.2021

Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах

Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:20

2021-11-24T10:20

2021-11-24T10:20

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ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания рассмотрели вопрос "О проекте федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"."Решение комитета было - поддержать проект федерального закона по внесению изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию", - сообщил на заседании председатель комитета заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР).Депутат Наталья Кочугова (КПРФ) сообщила, что собрано и передано в заксобрание около 11 тысяч подписей местных жителей, которые выступают против внедрения QR-кодов, в том числе фракция КПРФ сдала свыше 2 тысяч подписей. Всего в голосовании приняли участие 36 депутатов. "За" проголосовали 25 человек, "против" - 11.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

https://ria.ru/20211122/nasilie-1760161416.html

https://ria.ru/20211113/qr-kod-1758883970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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