Приморские депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
В Приморском крае депутаты поддержали проект о QR-кодах в общественных местах
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноя – РИА Новости. Депутаты Приморья в среду поддержали изменения в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию, которые вводят использование QR-кодов.
Депутаты в среду на очередном заседании заксобрания рассмотрели вопрос "О проекте федерального закона №17357-8 "О внесении изменений в федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
"Решение комитета было - поддержать проект федерального закона по внесению изменений в федеральный закон по санитарно-эпидемическому благополучию", - сообщил на заседании председатель комитета заксобрания по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР).
Депутат Наталья Кочугова (КПРФ) сообщила, что собрано и передано в заксобрание около 11 тысяч подписей местных жителей, которые выступают против внедрения QR-кодов, в том числе фракция КПРФ сдала свыше 2 тысяч подписей.
Всего в голосовании приняли участие 36 депутатов. "За" проголосовали 25 человек, "против" - 11.
Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.