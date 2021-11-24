https://ria.ru/20211124/putin-1760601834.html
Песков раскрыл детали прививки Путина назальной вакциной
Песков раскрыл детали прививки Путина назальной вакциной - РИА Новости, 24.11.2021
Песков раскрыл детали прививки Путина назальной вакциной
Президенту России Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T19:34
2021-11-24T19:34
2021-11-24T20:37
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину впрыснули назальную вакцину от коронавируса в виде жидкости, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Глава государства во время совещания рассказал, что как ему шприцем впрыснули вещество в носоглотку. Сегодня он уже занимался спортом, никаких побочных явлений не ощутил."Президент имел в виду, что речь идет о жидкости. Это назальная вакцина, в испытаниях которой он принял участие", — уточнил пресс-секретарь.По его словам, препарат Путину впрыснули на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт". "Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", — добавил Песков.Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заболевших доля привитых не превышает четырех процентов.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
https://ria.ru/20211124/vaktsina-1760562505.html
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19:34 24.11.2021 (обновлено: 20:37 24.11.2021)
Песков раскрыл детали прививки Путина назальной вакциной
Песков: Путину впрыснули назальную вакцину от COVID-19 в виде жидкости