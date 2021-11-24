16:40 24.11.2021 (обновлено: 16:53 24.11.2021)
Путин прокомментировал увеличение МРОТ и прожиточного минимума
Путин: увеличение МРОТ и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты
© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики, считает президент России Владимир Путин.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.
Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.
"Я хотел бы поблагодарить депутатов Госдумы за поддержку поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда… Увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики", - сказал Путин на совещании с кабмином.