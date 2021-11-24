https://ria.ru/20211124/putin-1760558727.html

Путин прокомментировал увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Путин прокомментировал увеличение МРОТ и прожиточного минимума - РИА Новости, 24.11.2021

Путин прокомментировал увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:40

2021-11-24T16:40

2021-11-24T16:53

общество

владимир путин

госдума рф

мрот

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума повлияет на многие социальные выплаты, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики, считает президент России Владимир Путин.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля."Я хотел бы поблагодарить депутатов Госдумы за поддержку поправок в законопроект о бюджете. Речь об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда… Увеличение этих показателей повлияет на рост многих социальных пособий, включая выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям, послужит ориентиром для установления зарплат в отраслях экономики", - сказал Путин на совещании с кабмином.

https://ria.ru/20211124/gosduma-1760547975.html

https://ria.ru/20211124/pensiya-1760518846.html

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общество, владимир путин, госдума рф, мрот