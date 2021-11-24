https://ria.ru/20211124/putin-1760556709.html

Путин наградил Орденом Почета начальника пресс-службы Генпрокуратуры

Путин наградил Орденом Почета начальника пресс-службы Генпрокуратуры - РИА Новости, 24.11.2021

Путин наградил Орденом Почета начальника пресс-службы Генпрокуратуры

Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Почета начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по взаимодействию со СМИ Анны Генераловой,... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:33

2021-11-24T16:33

2021-11-24T16:33

общество

владимир путин

генеральная прокуратура рф

анна генералова

россия

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о награждении Орденом Почета начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по взаимодействию со СМИ Анны Генераловой, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации."За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работы наградить орденом почета Генералову Анну Андреевну – начальника управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры РФ", - говорится в указе.Генералова родилась в 1987 году в подмосковном Серпухове. В 2010 году окончила Московский государственный лингвистический университет по специальности "Связи с общественностью".С того же года начала работать в администрации президента, занимала различные должности в управлении пресс-службы и информации главы государства. Была главным советником управления пресс-службы и информации президента.Управление по взаимодействию со СМИ в Генпрокуратуре Генералова возглавила зимой 2020 года.

https://ria.ru/20211124/putin-1760555401.html

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общество, владимир путин, генеральная прокуратура рф, анна генералова, россия