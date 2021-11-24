https://ria.ru/20211124/putin-1760553059.html

Путин назвал решение по налогам для IT-компаний революционным

Путин назвал решение по налогам для IT-компаний революционным - РИА Новости, 24.11.2021

Путин назвал решение по налогам для IT-компаний революционным

Президент России Владимир Путин назвал революционным решение по налогам для IT-компаний. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:19

2021-11-24T16:19

2021-11-24T16:19

экономика

владимир путин

михаил мишустин

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал революционным решение по налогам для IT-компаний."С вашей подачи, уважаемые коллеги, с подачи председателя правительства приняли очень хорошее, я бы сказал, революционное решение в сфере налогообложения по IT-компаниям. С 20% налога на прибыль ушли на 3%, а страховые взносы с 14% ушли на 7,6%", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Осенью премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что почти 7 тысяч IT-компаний воспользовались льготами по страховым взносам, свыше тысячи - преференциями по налогу на прибыль, около 3 тысяч - льготами по НДС.

https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html

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2021

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экономика, владимир путин, михаил мишустин