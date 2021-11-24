https://ria.ru/20211124/putin-1760540969.html

Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации

Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации

Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой ответственно относиться к вопросам вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:41

2021-11-24T15:41

2021-11-24T15:43

владимир путин

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg

СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой ответственно относиться к вопросам вакцинации от коронавируса."Я рассчитываю и на руководителей регионов РФ, которым изначально, как и во многих других странах, а многие страны пошли именно по нашему пути, предоставлена возможность, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, на руководителях регионов большая ответственность за своевременность принятия решений (по вакцинации от коронавируса). Очень рассчитываю на ваше государственное отношение к исполнению своих обязанностей в этой части", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

https://ria.ru/20211124/putin-1760537184.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, коронавирус в россии