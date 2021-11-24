https://ria.ru/20211124/putin-1760540969.html
Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации
Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021
Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации
Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой ответственно относиться к вопросам вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:41
2021-11-24T15:41
2021-11-24T15:43
владимир путин
коронавирус в россии
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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратился к главам регионов с просьбой ответственно относиться к вопросам вакцинации от коронавируса."Я рассчитываю и на руководителей регионов РФ, которым изначально, как и во многих других странах, а многие страны пошли именно по нашему пути, предоставлена возможность, исходя из реалий, которые складываются на той или иной территории, на руководителях регионов большая ответственность за своевременность принятия решений (по вакцинации от коронавируса). Очень рассчитываю на ваше государственное отношение к исполнению своих обязанностей в этой части", - сказал Путин на совещании с членами правительства.
https://ria.ru/20211124/putin-1760537184.html
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владимир путин, коронавирус в россии
15:41 24.11.2021 (обновлено: 15:43 24.11.2021)
Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вакцинации
Путин призвал глав регионов к ответственному отношению к вопросам вакцинации