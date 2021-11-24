https://ria.ru/20211124/putin-1760537995.html
Путин рассказал об уровне антител к COVID-19
Путин рассказал об уровне антител к COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021
Путин рассказал об уровне антител к COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него ровно через шесть месяцев титры антител упали и медики рекомендовали сделать ревакцинацию от COVID. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:28
2021-11-24T15:30
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него ровно через шесть месяцев титры антител упали и медики рекомендовали сделать ревакцинацию от COVID."Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал", - сказал он на совещании.
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15:28 24.11.2021 (обновлено: 15:30 24.11.2021)
Путин рассказал об уровне антител к COVID-19
Путин сообщил о снижении уровня антител к COVID-19 ровно через шесть месяцев