https://ria.ru/20211124/putin-1760537995.html

Путин рассказал об уровне антител к COVID-19

Путин рассказал об уровне антител к COVID-19 - РИА Новости, 24.11.2021

Путин рассказал об уровне антител к COVID-19

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него ровно через шесть месяцев титры антител упали и медики рекомендовали сделать ревакцинацию от COVID. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:28

2021-11-24T15:30

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него ровно через шесть месяцев титры антител упали и медики рекомендовали сделать ревакцинацию от COVID."Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал", - сказал он на совещании.

россия

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2021

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