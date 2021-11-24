https://ria.ru/20211124/putin-1760537184.html
Путин призвал проанализировать смертность в регионах
Путин призвал проанализировать смертность в регионах - РИА Новости, 24.11.2021
Путин призвал проанализировать смертность в регионах
Президент России Владимир Путин предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:26
2021-11-24T15:26
2021-11-24T15:40
владимир путин
общество
татьяна голикова
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:186:3078:1917_1920x0_80_0_0_c6b4bcfd44a40516e6e1833577b29a8b.jpg
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и в которых этот уровень не достигнут."Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что мониторинг будет готов по итогам года."У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни - это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты", - сказала она."Хорошо. И посмотрите, как вакцинация на это влияет", - отметил Путин.
https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760536728.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759109836_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db202d5408f1e27205514bd9a6d597ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество, татьяна голикова, здоровье - общество
15:26 24.11.2021 (обновлено: 15:40 24.11.2021)
Путин призвал проанализировать смертность в регионах
Путин: надо провести анализ продолжительности жизни в регионах в зависимости от иммунитета