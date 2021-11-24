https://ria.ru/20211124/putin-1760537184.html

Путин призвал проанализировать смертность в регионах

Путин призвал проанализировать смертность в регионах - РИА Новости, 24.11.2021

Путин призвал проанализировать смертность в регионах

Президент России Владимир Путин предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:26

2021-11-24T15:26

2021-11-24T15:40

владимир путин

общество

татьяна голикова

здоровье - общество

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СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил провести анализ смертности и продолжительности жизни в регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, и в которых этот уровень не достигнут."Все-таки мне кажется, нужно провести, это не сложно сделать, анализ продолжительности жизни и смертности в тех регионах, которые добились хороших показателей по вакцинации, вот вы говорите 80%, и в тех, где пока такого уровня не достигнуто. Мне думается, что это не сложно сделать. И сделать можно довольно быстро", - сказал Путин на совещании с членами правительства.Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что мониторинг будет готов по итогам года."У нас мониторинг есть. Все-таки с учетом того, что показатели продолжительности жизни - это годовые показатели в Российской Федерации, у нас все-таки есть желание дождаться 12 месяцев, и мы готовы будем доложить вам соответствующие результаты", - сказала она."Хорошо. И посмотрите, как вакцинация на это влияет", - отметил Путин.

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760536728.html

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владимир путин, общество, татьяна голикова, здоровье - общество