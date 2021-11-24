https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
Путин привился назальной вакциной от коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:23
2021-11-24T15:23
2021-11-24T23:05
общество
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.О своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата президент заявил 22 ноября на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым."На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым. — Прим. ред.) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", — пояснил глава государства.Он рассказал, что Логунов в обычный шприц вместо жидкости набрал порошок, попросил глубоко вдохнуть и "пшикнул с одной стороны, с другой стороны". По словам Путина, он 15 минут посидел, и на этом все закончилось, никаких ощущений не появилось.Кроме того, президент напомнил, что 22 ноября ревакцинировался "Спутником Лайт".По его словам, после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заболевших доля привитых не превышает четырех процентов.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
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общество
15:23 24.11.2021 (обновлено: 23:05 24.11.2021)
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
Путин привился экспериментальной назальной вакциной от коронавируса
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин
на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.
О своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата президент заявил 22 ноября на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым
.
"На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым. — Прим. ред.) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", — пояснил глава государства.
Он рассказал, что Логунов в обычный шприц вместо жидкости набрал порошок, попросил глубоко вдохнуть и "пшикнул с одной стороны, с другой стороны". По словам Путина, он 15 минут посидел, и на этом все закончилось, никаких ощущений не появилось.
Кроме того, президент напомнил, что 22 ноября ревакцинировался "Спутником Лайт".
"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал".
По его словам, после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.
Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко
, среди заболевших доля привитых не превышает четырех процентов.
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург
, побочных эффектов у назального препарата не выявили.