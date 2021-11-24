Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/putin-1760536357.html
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
Путин привился назальной вакциной от коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
Путин привился назальной вакциной от коронавируса
Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:23
2021-11-24T23:05
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_0:383:2856:1990_1920x0_80_0_0_636a3038c057cea593c7120ff7cde276.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.О своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата президент заявил 22 ноября на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым."На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым. — Прим. ред.) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", — пояснил глава государства.Он рассказал, что Логунов в обычный шприц вместо жидкости набрал порошок, попросил глубоко вдохнуть и "пшикнул с одной стороны, с другой стороны". По словам Путина, он 15 минут посидел, и на этом все закончилось, никаких ощущений не появилось.Кроме того, президент напомнил, что 22 ноября ревакцинировался "Спутником Лайт".По его словам, после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заболевших доля привитых не превышает четырех процентов.В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
https://ria.ru/20211121/vaktsina-1760075543.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/11/1759483954_154:229:2579:2048_1920x0_80_0_0_f41c5a4f73639d55aff9fb9a7d620cd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
15:23 24.11.2021 (обновлено: 23:05 24.11.2021)
 
Путин привился назальной вакциной от коронавируса

Путин привился экспериментальной назальной вакциной от коронавируса

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что привился назальной вакциной от коронавируса.
О своем желании стать добровольцем на испытаниях нового препарата президент заявил 22 ноября на встрече с замдиректора Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым.
"На следующий день вот после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым. — Прим. ред.) он же сам мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно вот этот порошок назальной формы", — пояснил глава государства.
Он рассказал, что Логунов в обычный шприц вместо жидкости набрал порошок, попросил глубоко вдохнуть и "пшикнул с одной стороны, с другой стороны". По словам Путина, он 15 минут посидел, и на этом все закончилось, никаких ощущений не появилось.
Кроме того, президент напомнил, что 22 ноября ревакцинировался "Спутником Лайт".

"Ровно через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились, и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал".

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Владимир Путин
По его словам, после ревакцинации и введения назального препарата он в среду уже занимался спортом.
Весной 2021 года Путин привился от COVID-19 двухкомпонентным "Спутником V". Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, среди заболевших доля привитых не превышает четырех процентов.
В середине октября Минздрав разрешил клинические исследования вакцины SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Центром имени Гамалеи. Как указывал его глава Александр Гинцбург, побочных эффектов у назального препарата не выявили.
Испытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 21.11.2021
21 ноября, 19:59Распространение коронавируса
У назальной вакцины от COVID-19 минимум побочек, заявили в Центре Гамалеи
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31В России спроектировали стратолет для путешествий между континентами
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
Лента новостейМолния
В России спроектировали стратолет для путешествий между континентамиВильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"