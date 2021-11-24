https://ria.ru/20211124/putin-1760535811.html
Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным
Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным - РИА Новости, 24.11.2021
Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным
Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:22
2021-11-24T15:22
2021-11-24T15:29
владимир путин
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_640556f21a1f991af23b14c41e95edcb.jpg
СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил президент РФ Владимир Путин."Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей", - сказал он на совещании с членами правительства.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:220:2438:2048_1920x0_80_0_0_ecbd91980f8e2e35db3e3a6f3bade318.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, коронавирус в россии
15:22 24.11.2021 (обновлено: 15:29 24.11.2021)
Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным
Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным