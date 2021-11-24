https://ria.ru/20211124/putin-1760535811.html

Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным

Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным - РИА Новости, 24.11.2021

Путин: решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным

Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:22

2021-11-24T15:29

владимир путин

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759805745_0:341:3036:2048_1920x0_80_0_0_640556f21a1f991af23b14c41e95edcb.jpg

СОЧИ, 24 ноя - РИА Новости. Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил президент РФ Владимир Путин."Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей", - сказал он на совещании с членами правительства.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, россия, коронавирус в россии