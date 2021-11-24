https://ria.ru/20211124/putin-1760500033.html
Путин проводит очные встречи по мере необходимости, заявил Песков
Путин проводит очные встречи по мере необходимости, заявил Песков - РИА Новости, 24.11.2021
Путин проводит очные встречи по мере необходимости, заявил Песков
В отношении президента России Владимира Путина, несмотря на ревакцинацию от коронавируса, принимаются особые меры предосторожности, но по необходимости он... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:01
2021-11-24T13:01
2021-11-24T13:01
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В отношении президента России Владимира Путина, несмотря на ревакцинацию от коронавируса, принимаются особые меры предосторожности, но по необходимости он проводит очные встречи и поездки, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По мере необходимости. Это глава государства и, несмотря на ревакцинацию, на фоне продолжающейся пандемии все равно, конечно же, нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента. Но еще раз повторяю, по мере необходимости и командировки осуществляются, и контакты - международные и внутренние. В этом плане никакого сокращения активности нет", - сообщил Песков.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, владимир путин, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Путин проводит очные встречи по мере необходимости, заявил Песков
Песков: Путин проводит очные встречи по мере необходимости, сокращения активности нет