https://ria.ru/20211124/putin-1760497221.html

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года - РИА Новости, 24.11.2021

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года, рассматриваются разные даты проведения, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T12:48

2021-11-24T12:48

2021-11-24T12:48

политика

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года, рассматриваются разные даты проведения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как в эту (дату, 23 декабря – ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20211123/kreml-1760353105.html

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политика, владимир путин, дмитрий песков