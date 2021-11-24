https://ria.ru/20211124/putin-1760497221.html
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года - РИА Новости, 24.11.2021
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года, рассматриваются разные даты проведения, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:48
2021-11-24T12:48
2021-11-24T12:48
политика
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится до Нового года, рассматриваются разные даты проведения, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Как в эту (дату, 23 декабря – ред.), так и в другие тоже рассматривается. До Нового года пресс-конференция состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20211123/kreml-1760353105.html
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политика, владимир путин, дмитрий песков
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию до Нового года, даты рассматриваются