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Польше предложили "оставить при себе" готовность общаться с Россией
Пушков объяснил, что значит "готовность" Польши вести переговоры с Россией - РИА Новости, 24.11.2021
Польше предложили "оставить при себе" готовность общаться с Россией
Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T09:02
2021-11-24T09:02
в мире
белоруссия
польша
алексей пушков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.По его словам, заявление Варшавы о готовности обсудить с Москвой обстановку на границе с Белоруссией неконструктивно и направлено на повышение статуса страны на мировой арене.Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась привлечь Москву к подобным переговорам, однако ее "направили" к Александру Лукашенко, напомнил Пушков."То же самое можно посоветовать и властям Польши", — заключил он.Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о готовности обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, тогда как вопросы, касающиеся Белоруссии и двусторонних отношений должны вестись с белорусской оппозицией.В начале ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока направились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Многочисленные попытки прорваться сквозь заграждения пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия обвиняют в кризисе друг друга.Россию также неоднократно пытались обвинить в сложившейся ситуации, однако в Кремле отвергли причастность к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.
https://radiosputnik.ria.ru/20211123/migrant-1760331349.html
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в мире, белоруссия, польша, алексей пушков, александр лукашенко, россия
09:02 24.11.2021
 
Пушков объяснил, что значит "готовность" Польши вести переговоры с Россией

Сенатор Пушков: Польше не удастся обвинить Россию в наплыве беженцев на своей границе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявление Варшавы о готовности обсудить с Москвой обстановку на границе с Белоруссией неконструктивно и направлено на повышение статуса страны на мировой арене.
"Россия здесь не при чем. Так что свою готовность Польша может оставить при себе", — отметил политик.
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась привлечь Москву к подобным переговорам, однако ее "направили" к Александру Лукашенко, напомнил Пушков.
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"То же самое можно посоветовать и властям Польши", — заключил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о готовности обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, тогда как вопросы, касающиеся Белоруссии и двусторонних отношений должны вестись с белорусской оппозицией.
В начале ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока направились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Многочисленные попытки прорваться сквозь заграждения пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия обвиняют в кризисе друг друга.
Россию также неоднократно пытались обвинить в сложившейся ситуации, однако в Кремле отвергли причастность к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.
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