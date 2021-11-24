Польше предложили "оставить при себе" готовность общаться с Россией

Пушков объяснил, что значит "готовность" Польши вести переговоры с Россией
Сенатор Пушков: Польше не удастся обвинить Россию в наплыве беженцев на своей границе
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.
По его словам, заявление Варшавы о готовности обсудить с Москвой обстановку на границе с Белоруссией неконструктивно и направлено на повышение статуса страны на мировой арене.
"Россия здесь не при чем. Так что свою готовность Польша может оставить при себе", — отметил политик.
Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась привлечь Москву к подобным переговорам, однако ее "направили" к Александру Лукашенко, напомнил Пушков.
"То же самое можно посоветовать и властям Польши", — заключил он.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о готовности обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, тогда как вопросы, касающиеся Белоруссии и двусторонних отношений должны вестись с белорусской оппозицией.
В начале ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока направились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Многочисленные попытки прорваться сквозь заграждения пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия обвиняют в кризисе друг друга.
Россию также неоднократно пытались обвинить в сложившейся ситуации, однако в Кремле отвергли причастность к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.