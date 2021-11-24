https://ria.ru/20211124/pushkov-1760456841.html

Польше предложили "оставить при себе" готовность общаться с Россией

Пушков объяснил, что значит "готовность" Польши вести переговоры с Россией - РИА Новости, 24.11.2021

Польше предложили "оставить при себе" готовность общаться с Россией

Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:02

2021-11-24T09:02

2021-11-24T09:02

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белоруссия

польша

алексей пушков

александр лукашенко

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Польша пытается возложить на Россию вину за разгоревшийся миграционный кризис, однако у нее ничего не выйдет. Об этом в своем Telegram-канале заявил сенатор Алексей Пушков.По его словам, заявление Варшавы о готовности обсудить с Москвой обстановку на границе с Белоруссией неконструктивно и направлено на повышение статуса страны на мировой арене.Временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель уже пыталась привлечь Москву к подобным переговорам, однако ее "направили" к Александру Лукашенко, напомнил Пушков."То же самое можно посоветовать и властям Польши", — заключил он.Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил о готовности обсуждать с Москвой миграционный кризис на польско-белорусской границе, тогда как вопросы, касающиеся Белоруссии и двусторонних отношений должны вестись с белорусской оппозицией.В начале ноября несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока направились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Многочисленные попытки прорваться сквозь заграждения пресекали польские силовики. Евросоюз и Белоруссия обвиняют в кризисе друг друга.Россию также неоднократно пытались обвинить в сложившейся ситуации, однако в Кремле отвергли причастность к наплыву мигрантов, и называли эти выпады беспочвенными.

https://radiosputnik.ria.ru/20211123/migrant-1760331349.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211118/migrant-1759686823.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, белоруссия, польша, алексей пушков, александр лукашенко, россия