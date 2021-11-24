Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211124/port-1760516503.html
Ливан пригласил российские компании отстраивать разрушенный порт Бейрута
Ливан пригласил российские компании отстраивать разрушенный порт Бейрута - РИА Новости, 24.11.2021
Ливан пригласил российские компании отстраивать разрушенный порт Бейрута
Ливан заинтересован в участии российских компаний в восстановлении порта Бейрута, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. Бу Хабиб... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:10
2021-11-24T14:14
ливан
бейрут
россия
в мире
взрыв в бейруте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594170053_991:0:3072:1171_1920x0_80_0_0_6ed000e6bbb6b79f7527c2671cf2f1aa.jpg
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливан заинтересован в участии российских компаний в восстановлении порта Бейрута, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. Бу Хабиб провел в понедельник переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым."Мы попросили стимулировать российские компании работать в Ливане, и получили положительный отклик, так как нужно восстанавливать порт Бейрута, это колоссальная работа, поэтому мы попросили российские компании приехать. Также есть проекты в сфере электроэнергии с целью увеличения наших возможностей по ее производству, поэтому попросили их приехать", - сообщил Бу Хабиб.Министр сообщил, что будет организован тендер. "Нам важно, чтобы российские компании участвовали в этих проектах", - отметил министр.Также он сообщил, когда начнется строительство. "В этом году - нет, не начнется, но, думаю, в начале следующего года обязательно", - заявил министр.На фоне финансово-экономического кризиса власти Ливана более четырех месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без государственного электроснабжения. Сложившаяся ситуация сказывается негативно на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
https://ria.ru/20211118/snimki-1759725188.html
https://ria.ru/20210112/beyrut-1592738119.html
ливан
бейрут
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594170053_1060:0:3003:1457_1920x0_80_0_0_0f71b826c80b68a5428007ecda93d1c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ливан, бейрут, россия, в мире, взрыв в бейруте
14:10 24.11.2021 (обновлено: 14:14 24.11.2021)
 
Ливан пригласил российские компании отстраивать разрушенный порт Бейрута

Ливан пригласил российские компании участвовать в восстановлении порта Бейрута

© AP Photo / Hussein Malla, FileПоследствия взрыва в порту Бейрута
Последствия взрыва в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Hussein Malla, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Ливан заинтересован в участии российских компаний в восстановлении порта Бейрута, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Абдалла Бу Хабиб. Бу Хабиб провел в понедельник переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Мы попросили стимулировать российские компании работать в Ливане, и получили положительный отклик, так как нужно восстанавливать порт Бейрута, это колоссальная работа, поэтому мы попросили российские компании приехать. Также есть проекты в сфере электроэнергии с целью увеличения наших возможностей по ее производству, поэтому попросили их приехать", - сообщил Бу Хабиб.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 23:29
"Роскосмос" отправил в МИД снимки взрыва в Бейруте
Министр сообщил, что будет организован тендер. "Нам важно, чтобы российские компании участвовали в этих проектах", - отметил министр.
Также он сообщил, когда начнется строительство. "В этом году - нет, не начнется, но, думаю, в начале следующего года обязательно", - заявил министр.
На фоне финансово-экономического кризиса власти Ливана более четырех месяцев не в состоянии обеспечить топливом электростанции, в связи с чем практически вся страна остается без государственного электроснабжения. Сложившаяся ситуация сказывается негативно на работе госучреждений, больниц и заводов, что провоцирует рост социальной напряженности.
Мощный взрыв произошел в порту Бейрута 4 августа 2020 года. Были уничтожены или повреждены сотни домов, автомобилей, во многих кварталах столицы Ливана выбило стекла, часть построек была разрушена полностью. Как сообщили власти, причиной стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами в 2014 году и хранившейся на складе. Погибли не менее 280 человек, более 6 тысяч получили ранения. Столица Ливана была признана районом бедствия.
Тушение пожара в порту Бейрута - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 16:18
Интерпол выдал ордер на арест двух россиян из-за взрыва в порту Бейрута
 
ЛиванБейрутРоссияВ миреВзрыв в Бейруте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
Лента новостейМолния
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье