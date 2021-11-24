https://ria.ru/20211124/polsha-1760608186.html
В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной
В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной - РИА Новости, 24.11.2021
В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной
Конституционный суд Польши счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей основному закону страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T20:11
2021-11-24T20:11
2021-11-24T20:54
в мире
польша
европейский суд по правам человека (еспч)
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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Конституционный суд Польши счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей основному закону страны, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств. Это право оспорил генеральный прокурор и министр юстиции республики Збигнев Зебро. Он попросил суд изучить соответствие его действующей конституции. Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.
https://ria.ru/20210614/polsha-1736857284.html
https://ria.ru/20211027/polsha-1756494449.html
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в мире, польша, европейский суд по правам человека (еспч)
20:11 24.11.2021 (обновлено: 20:54 24.11.2021)
В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной
Суд в Польше признал неконституционной европейскую конвенцию по правам человека