https://ria.ru/20211124/polsha-1760608186.html

В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной

В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной - РИА Новости, 24.11.2021

В Польше признали конвенцию ЕС по правам человека неконституционной

Конституционный суд Польши счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей основному закону страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T20:11

2021-11-24T20:11

2021-11-24T20:54

в мире

польша

европейский суд по правам человека (еспч)

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ВАРШАВА, 24 ноя — РИА Новости. Конституционный суд Польши счел Европейскую конвенцию по правам человека (ЕКПЧ) противоречащей основному закону страны, передает корреспондент РИА Новости.Речь идет о положении в соглашении, которое наделяет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полномочиями оценивать законность выбора судей КС отдельных государств. Это право оспорил генеральный прокурор и министр юстиции республики Збигнев Зебро. Он попросил суд изучить соответствие его действующей конституции. Ранее Конституционный суд Польши утвердил превосходство основного закона республики над европейским. Европарламент в ответ заявил, что инстанция "не имеет юридической силы и независимости и не имеет права толковать конституцию страны". Депутаты обвинили Варшаву в нарушении принципов верховенства законодательства ЕС и призвали Брюссель немедленно начать судебное разбирательство. Они также предложили отказать ей в финансировании национального плана восстановления экономики после пандемии.

https://ria.ru/20210614/polsha-1736857284.html

https://ria.ru/20211027/polsha-1756494449.html

польша

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в мире, польша, европейский суд по правам человека (еспч)