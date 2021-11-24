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Россиян ждут тридцатиградусные морозы в выходные
Россиян предупредили о резком похолодании в выходные - РИА Новости, 24.11.2021
Россиян ждут тридцатиградусные морозы в выходные
Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании и скачкообразной погоде в некоторых российских... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:32
2021-11-24T17:43
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ухта
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании и скачкообразной погоде в некоторых российских регионах на следующей неделе."Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30", — рассказал специалист в беседе с "Ura.ru".При этом, если в Санкт-Петербурге будет зима: днем -5 градусов, то в Москве осень: +2, +4, добавил он.По его словам причиной таких скачков погоды станет образование переходной зоны между холодной и теплой областями в атмосфере.
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общество, архангельск, ухта, москва, погода, россия
16:32 24.11.2021 (обновлено: 17:43 24.11.2021)
 
Россиян предупредили о резком похолодании в выходные

Метеоролог Шувалов: в Архангельске, Воркуте и Салехарде ожидаются сильные морозы

© Depositphotos / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / Ilin_Roman
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании и скачкообразной погоде в некоторых российских регионах на следующей неделе.
"Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30", — рассказал специалист в беседе с "Ura.ru".
При этом, если в Санкт-Петербурге будет зима: днем -5 градусов, то в Москве осень: +2, +4, добавил он.
По его словам причиной таких скачков погоды станет образование переходной зоны между холодной и теплой областями в атмосфере.
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