https://ria.ru/20211124/pogoda-1760555750.html

Россиян ждут тридцатиградусные морозы в выходные

Россиян предупредили о резком похолодании в выходные - РИА Новости, 24.11.2021

Россиян ждут тридцатиградусные морозы в выходные

Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании и скачкообразной погоде в некоторых российских... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:32

2021-11-24T16:32

2021-11-24T17:43

общество

архангельск

ухта

москва

погода

россия

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Руководитель прогностического центра "МЕТЕО", метеоролог Александр Шувалов предупредил о резком похолодании и скачкообразной погоде в некоторых российских регионах на следующей неделе."Понижение температуры будет не менее 10-12 градусов за сутки, это довольно резко. В Архангельске в субботу и воскресенье до -25 градусов, в Воркуте, Ухте, Усинске, в воскресенье и понедельник до — 30 градусов, далее на очереди Салехард, в понедельник и вторник там до -30", — рассказал специалист в беседе с "Ura.ru".При этом, если в Санкт-Петербурге будет зима: днем -5 градусов, то в Москве осень: +2, +4, добавил он.По его словам причиной таких скачков погоды станет образование переходной зоны между холодной и теплой областями в атмосфере.

https://ria.ru/20211122/kholod-1760100149.html

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общество, архангельск, ухта, москва, погода, россия