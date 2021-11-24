https://ria.ru/20211124/podrostok-1760452658.html

В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры

В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры - РИА Новости, 24.11.2021

В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры

Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T07:40

2021-11-24T07:40

2021-11-24T08:46

в мире

токио

япония

айти

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg

ТОКИО, 24 ноя – РИА Новости. Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что подросток в одной из школ префектуры Айти нанес ранение ножом ученику из параллельного класса. Подросток скончался в больнице от потери крови. В среду в полицию поступил сигнал о ссоре между учениками третьего класса средней ступени общеобразовательной школы, что соответствует 9-му классу российской школы. Один из школьников ранил другого ножом. Инцидент произошел до начала занятий. Орудием преступления стал нож с лезвием длиной 20 сантиметров. Школьник, нанесший ранение, при допросе в полиции признал вину.В школе создана независимая комиссия.Ударивший его ножом одноклассник арестован по подозрению в убийстве. Причины происшедшего выясняются.

https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html

токио

япония

айти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, токио, япония, айти