https://ria.ru/20211124/podrostok-1760452658.html
В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры
В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры - РИА Новости, 24.11.2021
В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры
Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T07:40
2021-11-24T07:40
2021-11-24T08:46
в мире
токио
япония
айти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg
ТОКИО, 24 ноя – РИА Новости. Подросток, получивший ранение утром в среду от одноклассника, скончался, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось, что подросток в одной из школ префектуры Айти нанес ранение ножом ученику из параллельного класса. Подросток скончался в больнице от потери крови. В среду в полицию поступил сигнал о ссоре между учениками третьего класса средней ступени общеобразовательной школы, что соответствует 9-му классу российской школы. Один из школьников ранил другого ножом. Инцидент произошел до начала занятий. Орудием преступления стал нож с лезвием длиной 20 сантиметров. Школьник, нанесший ранение, при допросе в полиции признал вину.В школе создана независимая комиссия.Ударивший его ножом одноклассник арестован по подозрению в убийстве. Причины происшедшего выясняются.
https://ria.ru/20210907/arbalet-1749040255.html
токио
япония
айти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_601:0:3000:1799_1920x0_80_0_0_bdef4a027542e8bdc5f0a3bc08f322b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, токио, япония, айти
07:40 24.11.2021 (обновлено: 08:46 24.11.2021)
В Японии подросток убил одноклассника ножом во время ссоры
В Японии арестовали подростка, убившего одноклассника ножом во время ссоры