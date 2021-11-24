https://ria.ru/20211124/podrostki-1760454333.html
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками - РИА Новости, 24.11.2021
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:25
2021-11-24T08:25
2021-11-24T09:33
общество
госдума рф
россия
мария львова-белова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:211:2048:1363_1920x0_80_0_0_3a8ec6508dcaf58931191195433bd231.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.Львова-Белова отметила, что в стране должна появиться система, включающая и профильные государственные центры, и некоммерческие организации. Тогда у ребенка, который оказался в сложной ситуации, будет возможность избежать "самого страшного".Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила газете "Коммерсант", что создаст рабочую группу, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях. В том числе, отметила она, планируется законопроект против буллинга — травли одного из участников коллектива, которая может включать целый арсенал приемов от непристойных шуток и оскорблений до избиения.
https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756552356_0:201:2048:1737_1920x0_80_0_0_26769346c285925e857dd340384efa7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, россия, мария львова-белова
08:25 24.11.2021 (обновлено: 09:33 24.11.2021)
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
Омбудсмен Львова-Белова предложила создать единый центр по работе с трудными подростками