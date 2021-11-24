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В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками - РИА Новости, 24.11.2021
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T08:25
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общество
госдума рф
россия
мария львова-белова
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.Львова-Белова отметила, что в стране должна появиться система, включающая и профильные государственные центры, и некоммерческие организации. Тогда у ребенка, который оказался в сложной ситуации, будет возможность избежать "самого страшного".Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила газете "Коммерсант", что создаст рабочую группу, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях. В том числе, отметила она, планируется законопроект против буллинга — травли одного из участников коллектива, которая может включать целый арсенал приемов от непристойных шуток и оскорблений до избиения.
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общество, госдума рф, россия, мария львова-белова
08:25 24.11.2021 (обновлено: 09:33 24.11.2021)
 
В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

Омбудсмен Львова-Белова предложила создать единый центр по работе с трудными подростками

CC0 / AAA333 / Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
CC0 / AAA333 /
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НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.

"Это будет планомерная работа, которая будет касаться и законодательства, которая будет касаться непосредственно инструментов в рамках региона", — сказала детский омбудсмен журналистам в Новосибирске.

Львова-Белова отметила, что в стране должна появиться система, включающая и профильные государственные центры, и некоммерческие организации. Тогда у ребенка, который оказался в сложной ситуации, будет возможность избежать "самого страшного".
Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила газете "Коммерсант", что создаст рабочую группу, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях. В том числе, отметила она, планируется законопроект против буллинга — травли одного из участников коллектива, которая может включать целый арсенал приемов от непристойных шуток и оскорблений до избиения.
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