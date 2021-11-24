https://ria.ru/20211124/podrostki-1760454333.html

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками - РИА Новости, 24.11.2021

В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T08:25

2021-11-24T08:25

2021-11-24T09:33

общество

госдума рф

россия

мария львова-белова

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НОВОСИБИРСК, 24 ноя — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова инициирует создание в России единого центра по работе с трудными подростками, в том числе с суицидальными проявлениями.Львова-Белова отметила, что в стране должна появиться система, включающая и профильные государственные центры, и некоммерческие организации. Тогда у ребенка, который оказался в сложной ситуации, будет возможность избежать "самого страшного".Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила газете "Коммерсант", что создаст рабочую группу, которая займется правовыми вопросами безопасности детей и педагогов в учебных заведениях. В том числе, отметила она, планируется законопроект против буллинга — травли одного из участников коллектива, которая может включать целый арсенал приемов от непристойных шуток и оскорблений до избиения.

https://ria.ru/20210702/suitsid-1739463657.html

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2021

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общество, госдума рф, россия, мария львова-белова