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Премьер Молдавии попросила парламент выделить деньги для платежа "Газпрому"
Премьер Молдавии попросила парламент выделить деньги для платежа "Газпрому" - РИА Новости, 24.11.2021
Премьер Молдавии попросила парламент выделить деньги для платежа "Газпрому"
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица направила просьбу парламенту рассмотреть в срочном порядке поправки к закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:10
2021-11-24T13:10
экономика
в мире
природный газ
молдавия
газпром
сергей куприянов
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица направила просьбу парламенту рассмотреть в срочном порядке поправки к закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить средства для погашения задолженности "Газпрому", сообщила пресс-служба парламента.Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств "Молдовагазу", парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении."Премьер-министр Наталья Гаврилица просит рассмотреть в срочном порядке и утвердить во втором (финальном — ред.) чтении законопроект по внесению поправок в закон о государственном бюджете на 2021 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.Просьба премьера будет рассмотрена на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии в среду в 16.00 мск. Если бюро одобрит просьбу премьера, то она будет внесена в повестку заседания парламента, назначенного на 25 ноября.
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экономика, в мире, природный газ, молдавия, газпром, сергей куприянов, молдовагаз, россия
13:10 24.11.2021
 
Премьер Молдавии попросила парламент выделить деньги для платежа "Газпрому"

Премьер Молдавии Гаврилица попросила парламент выделить деньги для платежа "Газпрому"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Aurel Obreja
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КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Премьер Молдавии Наталья Гаврилица направила просьбу парламенту рассмотреть в срочном порядке поправки к закону о госбюджете на 2021 год, чтобы выделить средства для погашения задолженности "Газпрому", сообщила пресс-служба парламента.
Власти Молдавии в период с 22 октября по 20 ноября ввели режим ЧП в области энергетики, 29 октября контракт с "Газпромом" был продлен на пять лет при условии оплаты 100% полученного газа. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в понедельник сообщил, что компания через 48 часов прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит приходившийся на 22 ноября платеж. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство уже одобрило выделение средств "Молдовагазу", парламент поддержал инициативу кабмина в первом чтении, но должен рассмотреть его во втором чтении.
"Премьер-министр Наталья Гаврилица просит рассмотреть в срочном порядке и утвердить во втором (финальном — ред.) чтении законопроект по внесению поправок в закон о государственном бюджете на 2021 год", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента.
Просьба премьера будет рассмотрена на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии в среду в 16.00 мск. Если бюро одобрит просьбу премьера, то она будет внесена в повестку заседания парламента, назначенного на 25 ноября.
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:39В мире
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