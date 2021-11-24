https://ria.ru/20211124/pismo-1760464726.html

В "Единой России" поддержали письмо врачей к противникам вакцинации

В "Единой России" поддержали письмо врачей к противникам вакцинации - РИА Новости, 24.11.2021

В "Единой России" поддержали письмо врачей к противникам вакцинации

Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от COVID-19. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:08

2021-11-24T10:08

2021-11-24T10:08

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от COVID-19.Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.По его словам, у россиян есть все, для того, чтобы совместно выработать коллективный иммунитет от COVID-19. "Вакцины "в ассортименте", любой из которых можно привиться и необходимые условия для прохождения вакцинации. А, ценой дальнейшей прокрастинации, неверия или еще каких-то мало внятных причин, обязательно станут чьи-то жизни", - добавил он.

https://ria.ru/20211124/koronavirus-1760453873.html

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