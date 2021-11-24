В "Единой России" поддержали письмо врачей к противникам вакцинации
Депутат от ЕР Кастюкевич поддержал письмо врачей к противникам вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЧлены партии "Единая Россия" в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" по завершении единого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ в Москв
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Игорь Кастюкевич поддержал открытое письмо российских врачей, адресованное противникам вакцинации от COVID-19.
Ранее российские врачи написали письмо противникам вакцинации от COVID-19, в том числе артистам и политикам, и предложили показать "красные зоны", реанимации и морги, чтобы изменить их мнение. Письмо адресовано, в частности, лидеру ЦК КПРФ Геннадию Зюганову, председателю "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, артистам Марии Шукшиной, Егору Бероеву, Оскару Кучере, Екатерине Лель и Юрию Лозе.
"Безусловно, я поддерживаю письмо врачей. По поводу недоверия российским вакцинам можно дискутировать, только вот наши ученые и вирусологические институты, на базе которых создают вакцины, с советских времен считаются лучшими в мире", - сказал РИА Новости Кастюкевич.
По его словам, у россиян есть все, для того, чтобы совместно выработать коллективный иммунитет от COVID-19. "Вакцины "в ассортименте", любой из которых можно привиться и необходимые условия для прохождения вакцинации. А, ценой дальнейшей прокрастинации, неверия или еще каких-то мало внятных причин, обязательно станут чьи-то жизни", - добавил он.