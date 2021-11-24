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В Кремле высказались о предстоящем саммите без участия России и Китая
В Кремле высказались о предстоящем саммите без участия России и Китая - РИА Новости, 24.11.2021
В Кремле высказались о предстоящем саммите без участия России и Китая
США пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, готовя "саммит за демократию" без участия РФ и Китая, заявил... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:54
2021-11-24T12:54
сша
вашингтон (город)
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, готовя "саммит за демократию" без участия РФ и Китая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду."Мы негативно относимся, безусловно, к этому предстоящему мероприятию. Это ничто иное как, знаете, какая-то попытка провести новые какие-то разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990 годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", - сказал Песков.По его словам, это "совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире". "Все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово "демократия". То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет", - добавил Песков.
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сша, вашингтон (город), дмитрий песков, россия
12:54 24.11.2021
 
В Кремле высказались о предстоящем саммите без участия России и Китая

Песков: мы негативно относимся к саммиту, на который не приглашены Россия и Китай

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. США пытаются приватизировать демократию и провести новые разделительные линии между странами, готовя "саммит за демократию" без участия РФ и Китая, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду.
"Мы негативно относимся, безусловно, к этому предстоящему мероприятию. Это ничто иное как, знаете, какая-то попытка провести новые какие-то разделительные линии. Мы бились-бились в начале 1990 годов, чтобы эти разделительные линии сокращать и убирать. Но сейчас США, к сожалению, предпочитают создавать новые разделительные линии и делить страны на хорошие, в их представлении, и плохие, тоже в их представлении", - сказал Песков.
По его словам, это "совершенно не коррелируется с общими настроениями в мире". "Все больше стран предпочитают сами решать, как жить, не оглядываясь ни на кого. Но такие попытки США предпринимаются, они пытаются приватизировать это слово "демократия". То есть демократией является только то, что соответствует пониманию Вашингтона. Но очевидно, что так быть не может и не должно, такого, собственно, и нет", - добавил Песков.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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СШАВашингтон (город)Дмитрий ПесковРоссия
 
 
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