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Наука
https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html
Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса
Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021
Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса
Американские ученые провели уникальный эксперимент. Во время вспышки COVID-19 в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T16:00
2021-11-24T16:00
наука
сша
здоровье
биология
коронавирус covid-19
пцр-тест
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американские ученые провели уникальный эксперимент. Во время вспышки COVID-19 в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в носоглотке заключенных общих камер. У невакцинированных тест показал положительный результат в 93 процентах случаев, у вакцинированных — в 70 процентах. Это говорит о том, что вакцинированные, хотя и в меньшей степени, тоже переносят инфекцию. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Вакцины против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелые заболевания и смерть, но до сих пор до конца не было известно, в какой степени вакцинированные способствуют распространению коронавирсуной инфекции.В конце лета 2021-го, когда в США пришел наиболее агрессивный штамм дельта, исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США в течение нескольких недель брали мазки из носоглотки у заключенных в одной из тюрем штата Техас, в которой на тот момент были инфицированы 74 процента заключенных.В качестве объектов наблюдений они выбрали тех, кто проживал в двух больших общих камерах. Из 95 участников, включенных в исследование, 78 были полностью вакцинированы, двое — частично, а 15 не были вакцинированы. Большинство из привитых получили вакцину Pfizer — 73 процента, меньшая часть — Moderna (18 процентов), еще меньше — Johnson &amp; Johnson (девять процентов).Собранные пробы анализировали методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и проводили полногеномное секвенирование вируса. Результаты, полученные методом ПЦР сравнивали с продолжительностью выживаемости вируса в клеточной культуре.В итоге, авторы не обнаружили разницы во времени жизни вируса в носоглотке невакцинированных и вакцинированных — в обеих группах этот показатель составил 13 дней. Исключение составляли только те, кто ранее переболел COVID-19 — у них вирус оставался активным не более десяти дней, независимо от вакцинации.Не было значимой разницы и в продолжительности положительного результата посева на вирусную культуру между полностью вакцинированными участниками и теми, кто не был вакцинирован. То есть жизнеспособность вируса у тех и у других была примерно одинаковой.На основании полученных результатов авторы делают вывод о том, что нет статистически значимой разницы в потенциале передачи коронавируса между полностью вакцинированными и теми, кто не прошел вакцинацию. Следовательно, меры по предотвращению и смягчению последствий заражения должны осуществляться в среде с высоким риском заражения — тюрьмах, больницах, домах престарелых — независимо от статуса вакцинации находящихся там людей.Ученые надеются, что полученные ими результаты внесут существенный вклад в борьбу с пандемией, особенно в случае появления новых, более опасных штаммов коронавируса.
https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760323596.html
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сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19, пцр-тест
16:00 24.11.2021
 

Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена
Пассажиры в защитных масках на одной из станций Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американские ученые провели уникальный эксперимент. Во время вспышки COVID-19 в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в носоглотке заключенных общих камер. У невакцинированных тест показал положительный результат в 93 процентах случаев, у вакцинированных — в 70 процентах. Это говорит о том, что вакцинированные, хотя и в меньшей степени, тоже переносят инфекцию. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.
Вакцины против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелые заболевания и смерть, но до сих пор до конца не было известно, в какой степени вакцинированные способствуют распространению коронавирсуной инфекции.
В конце лета 2021-го, когда в США пришел наиболее агрессивный штамм дельта, исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США в течение нескольких недель брали мазки из носоглотки у заключенных в одной из тюрем штата Техас, в которой на тот момент были инфицированы 74 процента заключенных.
В качестве объектов наблюдений они выбрали тех, кто проживал в двух больших общих камерах. Из 95 участников, включенных в исследование, 78 были полностью вакцинированы, двое — частично, а 15 не были вакцинированы. Большинство из привитых получили вакцину Pfizer — 73 процента, меньшая часть — Moderna (18 процентов), еще меньше — Johnson & Johnson (девять процентов).
Собранные пробы анализировали методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и проводили полногеномное секвенирование вируса. Результаты, полученные методом ПЦР сравнивали с продолжительностью выживаемости вируса в клеточной культуре.
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В итоге, авторы не обнаружили разницы во времени жизни вируса в носоглотке невакцинированных и вакцинированных — в обеих группах этот показатель составил 13 дней. Исключение составляли только те, кто ранее переболел COVID-19 — у них вирус оставался активным не более десяти дней, независимо от вакцинации.
Не было значимой разницы и в продолжительности положительного результата посева на вирусную культуру между полностью вакцинированными участниками и теми, кто не был вакцинирован. То есть жизнеспособность вируса у тех и у других была примерно одинаковой.
На основании полученных результатов авторы делают вывод о том, что нет статистически значимой разницы в потенциале передачи коронавируса между полностью вакцинированными и теми, кто не прошел вакцинацию. Следовательно, меры по предотвращению и смягчению последствий заражения должны осуществляться в среде с высоким риском заражения — тюрьмах, больницах, домах престарелых — независимо от статуса вакцинации находящихся там людей.
Ученые надеются, что полученные ими результаты внесут существенный вклад в борьбу с пандемией, особенно в случае появления новых, более опасных штаммов коронавируса.
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