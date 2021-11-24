https://ria.ru/20211124/perenoschiki-1760545205.html

Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса

Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса - РИА Новости, 24.11.2021

Ученые установили, могут ли вакцинированные быть переносчиками коронавируса

Американские ученые провели уникальный эксперимент. Во время вспышки COVID-19 в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

2021-11-24T16:00

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Американские ученые провели уникальный эксперимент. Во время вспышки COVID-19 в одной из тюрем, они с помощью ПЦР-теста оценили присутствие вирусных частиц в носоглотке заключенных общих камер. У невакцинированных тест показал положительный результат в 93 процентах случаев, у вакцинированных — в 70 процентах. Это говорит о том, что вакцинированные, хотя и в меньшей степени, тоже переносят инфекцию. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов medRxiv.org.Вакцины против COVID-19 эффективно предотвращают тяжелые заболевания и смерть, но до сих пор до конца не было известно, в какой степени вакцинированные способствуют распространению коронавирсуной инфекции.В конце лета 2021-го, когда в США пришел наиболее агрессивный штамм дельта, исследователи из Центров по контролю и профилактике заболеваний при поддержке Федерального бюро тюрем США в течение нескольких недель брали мазки из носоглотки у заключенных в одной из тюрем штата Техас, в которой на тот момент были инфицированы 74 процента заключенных.В качестве объектов наблюдений они выбрали тех, кто проживал в двух больших общих камерах. Из 95 участников, включенных в исследование, 78 были полностью вакцинированы, двое — частично, а 15 не были вакцинированы. Большинство из привитых получили вакцину Pfizer — 73 процента, меньшая часть — Moderna (18 процентов), еще меньше — Johnson & Johnson (девять процентов).Собранные пробы анализировали методом полимеразной цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) и проводили полногеномное секвенирование вируса. Результаты, полученные методом ПЦР сравнивали с продолжительностью выживаемости вируса в клеточной культуре.В итоге, авторы не обнаружили разницы во времени жизни вируса в носоглотке невакцинированных и вакцинированных — в обеих группах этот показатель составил 13 дней. Исключение составляли только те, кто ранее переболел COVID-19 — у них вирус оставался активным не более десяти дней, независимо от вакцинации.Не было значимой разницы и в продолжительности положительного результата посева на вирусную культуру между полностью вакцинированными участниками и теми, кто не был вакцинирован. То есть жизнеспособность вируса у тех и у других была примерно одинаковой.На основании полученных результатов авторы делают вывод о том, что нет статистически значимой разницы в потенциале передачи коронавируса между полностью вакцинированными и теми, кто не прошел вакцинацию. Следовательно, меры по предотвращению и смягчению последствий заражения должны осуществляться в среде с высоким риском заражения — тюрьмах, больницах, домах престарелых — независимо от статуса вакцинации находящихся там людей.Ученые надеются, что полученные ими результаты внесут существенный вклад в борьбу с пандемией, особенно в случае появления новых, более опасных штаммов коронавируса.

https://ria.ru/20211123/vaktsina-1760323596.html

https://ria.ru/20211123/yaponiya-1760216717.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, здоровье, биология, коронавирус covid-19, пцр-тест