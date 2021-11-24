https://ria.ru/20211124/peregovory-1760469291.html

В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым

В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым - РИА Новости, 24.11.2021

В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым

В Москве удивлены тем, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде исказила главные темы переговоров с министром иностранных дел России... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T10:33

2021-11-24T10:33

2021-11-24T10:33

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анн линде (мид швеции)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве удивлены тем, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде исказила главные темы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве Действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы – миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.По словам Захаровой, подобное "негативно скажется на "резюме" итогов шведского председательства" в ОБСЕ.

https://ria.ru/20211023/obse-1755951938.html

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в мире, стокгольм (город), москва, мария захарова, обсе, анн линде (мид швеции), россия