https://ria.ru/20211124/peregovory-1760469291.html
В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым
В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым - РИА Новости, 24.11.2021
В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым
В Москве удивлены тем, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде исказила главные темы переговоров с министром иностранных дел России... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T10:33
2021-11-24T10:33
2021-11-24T10:33
в мире
стокгольм (город)
москва
мария захарова
обсе
анн линде (мид швеции)
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. В Москве удивлены тем, что действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Швеции Анн Линде исказила главные темы переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Вызывает недоумение тот факт, что визит в Москву анонсировался госпожой А.Линде в первую очередь в ее качестве Действующего председателя ОБСЕ для обсуждения актуальных вопросов деятельности Организации с акцентом на подготовку СМИД в Стокгольме 2-3 декабря с.г., а постфактум в качестве главных тем переговоров с С.В.Лавровым были обозначены совершенно иные вопросы – миграционный кризис на польско-белорусской границе и деятельность иноагентов в России", - говорится в ее комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.По словам Захаровой, подобное "негативно скажется на "резюме" итогов шведского председательства" в ОБСЕ.
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в мире, стокгольм (город), москва, мария захарова, обсе, анн линде (мид швеции), россия
В МИД заявили, что председатель ОБСЕ исказила темы переговоров с Лавровым
Захарова: председатель ОБСЕ Линде исказила главные темы переговоров с Лавровым