https://ria.ru/20211124/otstavka-1760481369.html

Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке

Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке - РИА Новости, 24.11.2021

Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке

Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, подано в парламент Крыма, сообщили РИА... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:39

2021-11-24T11:39

2021-11-24T12:20

политика

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, подано в парламент Крыма, сообщили РИА Новости в крымском Госсовете."Получено представление от вице-премьера Рюмшина об увольнении, оно будет рассмотрено на ближайшей сессии парламента в соответствии с положением закона", - сообщили в Госсовете республики.Рюмшин совмещает должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства. 57-летний чиновник возглавил региональное министерство в 2016 году, в 2019 году был утвержден крымским парламентом на должность вице-премьера.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская.

https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html

https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html

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политика, республика крым, россия