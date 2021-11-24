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Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке
Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке - РИА Новости, 24.11.2021
Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке
Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, подано в парламент Крыма, сообщили РИА... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:39
2021-11-24T12:20
политика
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, подано в парламент Крыма, сообщили РИА Новости в крымском Госсовете."Получено представление от вице-премьера Рюмшина об увольнении, оно будет рассмотрено на ближайшей сессии парламента в соответствии с положением закона", - сообщили в Госсовете республики.Рюмшин совмещает должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства. 57-летний чиновник возглавил региональное министерство в 2016 году, в 2019 году был утвержден крымским парламентом на должность вице-премьера.В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская.
https://ria.ru/20211123/krym-1760297062.html
https://ria.ru/20211117/zaderzhanie-1759442629.html
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политика, республика крым, россия
11:39 24.11.2021 (обновлено: 12:20 24.11.2021)
 
Вице-премьер Крыма подал заявление об отставке

Вице-премьер Крыма, министр сельского хозяйства региона Рюмшин подал заявление об отставке

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкАндрей Рюмшин
Андрей Рюмшин - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости. Представление об отставке от вице-премьера крымского правительства Андрея Рюмшина, курирующего сельское хозяйство, подано в парламент Крыма, сообщили РИА Новости в крымском Госсовете.
"Получено представление от вице-премьера Рюмшина об увольнении, оно будет рассмотрено на ближайшей сессии парламента в соответствии с положением закона", - сообщили в Госсовете республики.
Полиция - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 11:15
Источник: в Крыму задержали замначальника УГИБДД Мажара
Рюмшин совмещает должности заместителя председателя правительства Крыма и министра сельского хозяйства. 57-летний чиновник возглавил региональное министерство в 2016 году, в 2019 году был утвержден крымским парламентом на должность вице-премьера.
В конце сентября в отставку ушли вице-премьер Крыма Евгений Кабанов, курирующий работу ФЦП, и министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов. Кабанов обвиняется в мошенничестве в ходе строительства в 2020 году водовода к Симферополю, страдавшему от нехватки воды. Следствие вменяет ему и подельникам хищение более 57 миллионов рублей. Кабанов факты растраты и хищений не признал. Он был арестован, позже суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Позже в отставку подали министр транспорта региона Евгений Исаков и министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко. В конце ноября была задержана и арестована судом подозреваемая в получении взятки министр культуры региона Арина Новосельская.
Задержание экс-главы департамента сельского хозяйства Севастополя: кадры СК РФ
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