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Нижегородский пенсионер ранил бывшую жену из самодельного оружия
Нижегородский пенсионер ранил бывшую жену из самодельного оружия - РИА Новости, 24.11.2021
Нижегородский пенсионер ранил бывшую жену из самодельного оружия
Житель Балахнинского района выстрелил в бывшую супругу из самодельного оружия, женщина госпитализирована, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T12:40
2021-11-24T12:40
происшествия
нижегородская область
балахнинский район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Житель Балахнинского района выстрелил в бывшую супругу из самодельного оружия, женщина госпитализирована, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.Сообщение о том, что 66-летней жительнице рабочего поселка Большое Козино причинено ранение бедра и предплечья поступило в дежурную часть полиции из медицинского учреждения."Сотрудники полиции установили, что в ходе бытового конфликта в потерпевшую выстрелил из самодельного оружия её бывший муж, с которым они проживают в одном доме. В ходе выезда следственно-оперативной группы был задержан 63-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты самодельный предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, и небольшая емкость из полимерного материала с порохом", - говорится в сообщении.В ходе следствия установлено, что мужчина кустарным способом изготовил огнестрельное оружие "поджиг" со стволом средней длины, который снарядил одним патроном с дробью вперемешку с шурупами. Боеприпас мужчина также изготовил самостоятельно.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса: статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия), статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью)."Согласно законодательству, за совершённые преступления может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20211026/prigovor-1756364456.html
https://ria.ru/20210730/ubiystvo-1743570189.html
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происшествия, нижегородская область, балахнинский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:40 24.11.2021
 
Нижегородский пенсионер ранил бывшую жену из самодельного оружия

В Нижегородской области 63-летний мужчина выстрелил в бывшую жену из самодельного оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Житель Балахнинского района выстрелил в бывшую супругу из самодельного оружия, женщина госпитализирована, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о том, что 66-летней жительнице рабочего поселка Большое Козино причинено ранение бедра и предплечья поступило в дежурную часть полиции из медицинского учреждения.
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"Сотрудники полиции установили, что в ходе бытового конфликта в потерпевшую выстрелил из самодельного оружия её бывший муж, с которым они проживают в одном доме. В ходе выезда следственно-оперативной группы был задержан 63-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты самодельный предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, и небольшая емкость из полимерного материала с порохом", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что мужчина кустарным способом изготовил огнестрельное оружие "поджиг" со стволом средней длины, который снарядил одним патроном с дробью вперемешку с шурупами. Боеприпас мужчина также изготовил самостоятельно.
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"Согласно законодательству, за совершённые преступления может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьБалахнинский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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