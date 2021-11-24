Нижегородский пенсионер ранил бывшую жену из самодельного оружия
В Нижегородской области 63-летний мужчина выстрелил в бывшую жену из самодельного оружия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 ноя - РИА Новости. Житель Балахнинского района выстрелил в бывшую супругу из самодельного оружия, женщина госпитализирована, мужчина задержан, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Сообщение о том, что 66-летней жительнице рабочего поселка Большое Козино причинено ранение бедра и предплечья поступило в дежурную часть полиции из медицинского учреждения.
"Сотрудники полиции установили, что в ходе бытового конфликта в потерпевшую выстрелил из самодельного оружия её бывший муж, с которым они проживают в одном доме. В ходе выезда следственно-оперативной группы был задержан 63-летний местный житель, у которого были обнаружены и изъяты самодельный предмет, внешне схожий с огнестрельным оружием, и небольшая емкость из полимерного материала с порохом", - говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что мужчина кустарным способом изготовил огнестрельное оружие "поджиг" со стволом средней длины, который снарядил одним патроном с дробью вперемешку с шурупами. Боеприпас мужчина также изготовил самостоятельно.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса: статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, с применением оружия), статье 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия), статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и боеприпасов), статье 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ), статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
"Согласно законодательству, за совершённые преступления может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Расследование продолжается", - отмечается в сообщении.
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