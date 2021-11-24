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"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений - РИА Новости, 24.11.2021
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:31
2021-11-24T14:31
безопасность
технологии
москва
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
российская электроника
вооруженные силы рф
ноутбуки
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ."Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.Такой портативный компьютер, в частности, предназначен для полевых испытаний техники, военных учений и операций.Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.
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безопасность, технологии, москва, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), российская электроника, вооруженные силы рф, ноутбуки, россия
14:31 24.11.2021
 
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений

"Росэлектроника" представила новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений

© Фото : RostecСтенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании Росэлектроника - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Фото : Rostec
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.
Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ.
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"Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.
Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.
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Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.
Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.
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