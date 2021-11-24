https://ria.ru/20211124/noutbuk-1760520726.html

"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений

"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений - РИА Новости, 24.11.2021

"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений

Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:31

2021-11-24T14:31

2021-11-24T14:31

безопасность

технологии

москва

ростех

министерство обороны рф (минобороны рф)

российская электроника

вооруженные силы рф

ноутбуки

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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ."Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.Такой портативный компьютер, в частности, предназначен для полевых испытаний техники, военных учений и операций.Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.

https://ria.ru/20211110/vpk-1758443755.html

https://ria.ru/20211107/borisov-1757947199.html

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безопасность, технологии, москва, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), российская электроника, вооруженные силы рф, ноутбуки, россия