https://ria.ru/20211124/noutbuk-1760520726.html
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений - РИА Новости, 24.11.2021
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений
Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:31
2021-11-24T14:31
2021-11-24T14:31
безопасность
технологии
москва
ростех
министерство обороны рф (минобороны рф)
российская электроника
вооруженные силы рф
ноутбуки
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МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ."Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.Такой портативный компьютер, в частности, предназначен для полевых испытаний техники, военных учений и операций.Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.
https://ria.ru/20211110/vpk-1758443755.html
https://ria.ru/20211107/borisov-1757947199.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, москва, ростех, министерство обороны рф (минобороны рф), российская электроника, вооруженные силы рф, ноутбуки, россия
"Росэлектроника" создала новую версию ноутбука для секретных сведений
"Росэлектроника" представила новую версию защищенного ноутбука для секретных сведений
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости.
Холдинг "Росэлектроника
" (входит в Ростех
) представил на международном телекоммуникационном саммите в Москве
новую версию защищенного ноутбука, который позволяет безопасно хранить секретные сведения, сообщили в компании.
Ноутбук разработан на заводе "Луч" (входит в концерн "Созвездие" холдинга "Росэлектроника") и дополнил линейку защищенных ноутбуков, серийно выпускаемых для Вооруженных сил РФ.
"Компьютер имеет отечественную операционную систему МСВС и модуль доверенной загрузки "Соболь", что обеспечивает защиту от несанкционированного доступа. Это позволяет безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию, включая уровень сведений "совершенно секретно", - рассказали в компании.
Как уточняют в "Росэлектронике", благодаря использованию магниевого сплава вес устройства снижен на 30% при сохранении характеристик прочности и герметичности.
Такой портативный компьютер, в частности, предназначен для полевых испытаний техники, военных учений и операций.
Кроме того, как сообщил гендиректор завода "Луч" Андрей Пестряев, в рамках форума ноутбук вызвал "большой интерес представителей нефтегазового сектора, поскольку позволяет создавать надежную ИТ-инфраструктуру независимо от территориальных или климатических условий", отмечается в релизе.
Пятнадцатого ноября Минобороны РФ опубликовало свой перечень сведений, относящихся к служебной тайне. Перечень должен вступить в действие с 1 февраля следующего года. К числу закрытых сведений, в частности, относятся оценки МО РФ вызов и угроз, данные об испытаниях вооружений, о состоянии и деятельности Вооруженных сил РФ, военном строительстве и так далее. Всего перечень содержит 813 пунктов.