https://ria.ru/20211124/norilsk-1760471529.html
Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу
Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу - РИА Новости, 24.11.2021
Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу
Самолет SSJ100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска, пострадавших нет, судно видимых повреждений не получило и будет совершать... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T11:50
2021-11-24T11:50
2021-11-24T12:15
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самолет SSJ100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска, пострадавших нет, судно видимых повреждений не получило и будет совершать новые рейсы только после экспертной проверки, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Red Wings."Никто из 84 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.... Судно SSJ100 видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу и будет отстранено от полетов до оценки технического состояния", — продолжил он.Представитель авиакомпании также отметил, что обстоятельства происшествия расследуются комиссией Росавиации.
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РИА Новости
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происшествия, red wings airlines, норильск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм
11:50 24.11.2021 (обновлено: 12:15 24.11.2021)
Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу
Выкатившийся за пределы ВПП в Норильске самолет SSJ100 пока не будет совершать рейсы