https://ria.ru/20211124/norilsk-1760471529.html

Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу

Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу - РИА Новости, 24.11.2021

Выкатившийся с полосы в Норильске самолет отправили на экспертизу

Самолет SSJ100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска, пострадавших нет, судно видимых повреждений не получило и будет совершать... РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T11:50

2021-11-24T11:50

2021-11-24T12:15

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Самолет SSJ100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Норильска, пострадавших нет, судно видимых повреждений не получило и будет совершать новые рейсы только после экспертной проверки, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Red Wings."Никто из 84 пассажиров и четырех членов экипажа не пострадал.... Судно SSJ100 видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу и будет отстранено от полетов до оценки технического состояния", — продолжил он.Представитель авиакомпании также отметил, что обстоятельства происшествия расследуются комиссией Росавиации.

https://ria.ru/20211123/egipet-1760301432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, red wings airlines, норильск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), sukhoi superjet, новости - туризм, пассажиры, туристы, туризм