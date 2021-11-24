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В Норильске самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В Норильске самолет при посадке выкатился за пределы полосы - РИА Новости, 24.11.2021

В Норильске самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T09:51

2021-11-24T09:51

2021-11-24T10:58

норильск

следственный комитет россии (ск рф)

sukhoi superjet

происшествия

новости - туризм

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КРАСНОЯРСК, 24 ноя — РИА Новости. В Норильске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК."Sukhoi Superjet 100 осуществлял рейс Челябинск — Норильск. При посадке в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние приблизительно 30 метров", — уточнили в ведомстве.На борту находились 81 пассажир и шесть членов экипажа, никто из них не пострадал.Сотрудники красноярского отдела Восточного межрегионального СУТ начали проверку, по итогам которой дадут оценку действиям экипажа и наземных служб аэродрома. На место выехала следственная группа.

https://ria.ru/20210617/simferopol-1737364898.html

норильск

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норильск, следственный комитет россии (ск рф), sukhoi superjet, происшествия, новости - туризм