Премьера фильма "Небо" о подвиге летчика Пешкова состоялась в Сирии
Премьера фильма "Небо" о подвиге летчика Пешкова состоялась на авиабазе Хмеймим в Сирии
© Триикс Медиа (2020)Кадр из фильма "Небо"
© Триикс Медиа (2020)
ЛАТАКИЯ, 24 ноя - РИА Новости. Сирийская премьера художественного фильма "Небо", основанного на совершённом шесть лет назад подвиге Героя России военного летчика Олега Пешкова, состоялась на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики.
Кинокартину военнослужащим РФ представила съемочная группа и актеры фильма.
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"Спасибо вам всем, это кино для вас, для ваших семей, жен, детей. Для нас очень важна ваша оценка и ваших близких. Мы пытались как-то от лица кинематографистов вам сказать спасибо, и как-то вас поддержать... Сегодня 24 ноября, когда, собственно говоря, это событие произошло, и мы сегодня здесь. Удивительное какое-то стечение обстоятельств, никто специально не подгадывал, поверьте", - сказал перед началом показа исполнивший главную роль актер Игорь Петренко.
Показ фильма прошел в клубе воинской части, где собралось несколько сотен военнослужащих офицеров и младшего командного состава. После окончания кинопоказа у них была возможность пообщаться с актерами и режиссером фильма.
Также в среду прибывшие на авиабазу члены съемочной группы и актеры вместе с российскими военными возложили цветы к мемориальному бюсту Олега Пешкова. По словам военных летчиков, сегодня на авиабазе Хмеймим гораздо спокойнее, чем шесть лет назад. Тогда самолеты почти непрерывно поднимались в воздух круглые сутки.
Картина "Небо" основана на реальных событиях в Сирии, когда во время боевого вылета российский Су-24 был сбит турецким истребителем. Это произошло 24 ноября 2015 года. Экипаж - Олег Пешков и Константин Мурахтин - успел катапультироваться. Штурман Мурахтин был спасен, а Пешкова, спускавшегося с парашютом, боевики расстреляли в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом расстреле, были уничтожены. Погибшему пилоту посмертно присвоили звание Героя России. Мурахтин был награжден орденом Мужества.