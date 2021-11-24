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Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок - РИА Новости, 24.11.2021

Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

Водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве, ему грозит пожизненный срок. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T01:40

2021-11-24T01:40

2021-11-24T09:47

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве, ему грозит пожизненный срок.В воскресенье автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин. По данным полиции, погибли пять человек, еще 48 получили ранения.Как объявил судья на процессе против 39-летнего Даррела Брукса, его привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения. Трансляция процесса велась в интернете.Во время процесса стало известно еще об одном погибшем - ребенке. Прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.Как сообщили ранее в полиции, американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист действовал один.

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в мире, сша, висконсин, вашингтон