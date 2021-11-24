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Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок - РИА Новости, 24.11.2021
Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
Водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве, ему грозит пожизненный срок. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T01:40
2021-11-24T09:47
в мире
сша
висконсин
вашингтон
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве, ему грозит пожизненный срок.В воскресенье автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин. По данным полиции, погибли пять человек, еще 48 получили ранения.Как объявил судья на процессе против 39-летнего Даррела Брукса, его привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения. Трансляция процесса велась в интернете.Во время процесса стало известно еще об одном погибшем - ребенке. Прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.Как сообщили ранее в полиции, американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист действовал один.
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в мире, сша, висконсин, вашингтон
01:40 24.11.2021 (обновлено: 09:47 24.11.2021)
 
Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

Подозреваемому в наезде на парад в США грозит пожизненный срок за умышленное убийство

© AP Photo / Mark Hoffman Даррела Брукс, обвиняемый в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, в зале суда
 Даррела Брукс, обвиняемый в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Mark Hoffman
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - РИА Новости. Водителя, которого подозревают в наезде на рождественский парад в штате Висконсин, обвинили в умышленном убийстве, ему грозит пожизненный срок.
В воскресенье автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в городе Уокешо в штате Висконсин. По данным полиции, погибли пять человек, еще 48 получили ранения.
Как объявил судья на процессе против 39-летнего Даррела Брукса, его привлекают за убийство пятерых человек, по каждому обвинению ему грозит срок до пожизненного заключения. Трансляция процесса велась в интернете.
Во время процесса стало известно еще об одном погибшем - ребенке. Прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.
Как сообщили ранее в полиции, американские правоохранительные органы пришли к выводу, что автомобилист действовал один.
"Мы услышали удар и оглушительные крики": в США автомобиль влетел в толпу
© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

 Полицейский на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
© REUTERS / JESUS OCHOA

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

Автомобиль перед тем, как врезаться в толпу людей в Уокеше, США
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
© REUTERS / JESUS OCHOA

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

Сотрудник полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

Полиция и сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

На месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© AP Photo / Jeffrey Phelps

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

Сотрудники полиции на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
© REUTERS / Daniel Steinle

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей во время рождественского парада в городе Уокеша, США
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
1 из 10

Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.

© AFP 2021 / Getty Images/Jim Vondruska
2 из 10

Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.

© REUTERS / JESUS OCHOA
3 из 10

"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.

© REUTERS / CITY OF WAUKESHA VIA FACEBOOK
4 из 10

В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.

© REUTERS / JESUS OCHOA
5 из 10

Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
6 из 10

Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.

© REUTERS / MIKE DE SISTI/USA TODAY NETWORK
7 из 10

Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.

© REUTERS / SCOTT ASH/USA TODAY NETWORK
8 из 10

Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
9 из 10

Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.

© AP Photo / Jeffrey Phelps
10 из 10

Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.

© REUTERS / Daniel Steinle
 
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