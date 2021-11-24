Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок

Подозреваемому в наезде на парад в США грозит пожизненный срок за умышленное убийство
Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.
Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.
Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.
Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.
"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.
"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.
В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.
Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.
Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.
Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.
Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.
Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.
Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.
Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.
Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.
Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.
Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.
Трагедия произошла, когда рождественский парад в городе Уокешо близился к завершению.
Очевидцы заметили, как в сторону последних участников шествия на полной скорости мчится внедорожник.
"Затем мы услышали громкий удар и оглушительные крики людей, которых сбила машина", — рассказал один из свидетелей трагедии.
В результате наезда автомобиля погибли пять человек, больше 40 пострадали.
Среди пострадавших есть католический священник, несколько прихожан церкви и учащиеся католической школы.
Как минимум 28 пострадавших госпитализировали, несколько человек — в критическом состоянии.
Полицейские задержали "человека, представляющего интерес" для следствия.
Расследование продолжается, местной полиции помогает ФБР.
Президента США Джо Байдена проинформировали о случившемся.
Сотрудники экстренных служб на месте наезда автомобиля на людей в городе Уокеша.