https://ria.ru/20211124/mrot-1760542624.html

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Госдума одобрила предложенный правительством законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T15:45

2021-11-24T15:45

2021-11-24T18:29

общество

госдума рф

россия

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума одобрила предложенный правительством законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей.Новый закон вступит в силу 1 января 2022 года.В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля.Второе чтение документ прошел 26 октября. В изначальной редакции предполагалось, что минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако президент России Владимир Путин предложил повысить его на 8,6 процента — то есть выше инфляции. Аналогичным образом он также увеличил и прожиточный минимум, который в следующем году составит 12 654 рубля.Финансовое обеспечение поправки российского лидера предусмотрено проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.

https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html

https://ria.ru/20210102/mrot-1591822318.html

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общество, госдума рф, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)