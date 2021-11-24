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Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ
Госдума одобрила предложенный правительством законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей. РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T15:45
2021-11-24T18:29
общество
госдума рф
россия
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума одобрила предложенный правительством законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей.Новый закон вступит в силу 1 января 2022 года.В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля.Второе чтение документ прошел 26 октября. В изначальной редакции предполагалось, что минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако президент России Владимир Путин предложил повысить его на 8,6 процента — то есть выше инфляции. Аналогичным образом он также увеличил и прожиточный минимум, который в следующем году составит 12 654 рубля.Финансовое обеспечение поправки российского лидера предусмотрено проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.
https://ria.ru/20211118/mintrud-1759722059.html
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общество, госдума рф, россия, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
15:45 24.11.2021 (обновлено: 18:29 24.11.2021)
 
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ

Госдума повысила МРОТ на следующий год до 13 890 рублей

© Depositphotos / FascinadoraРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / Fascinadora
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Госдума одобрила предложенный правительством законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 13 890 рублей.
Новый закон вступит в силу 1 января 2022 года.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2021
18 ноября, 22:35
На повышение прожиточного минимума и МРОТ направят 30 миллиардов рублей
В этом году МРОТ составляет 12 792 рубля.
Второе чтение документ прошел 26 октября. В изначальной редакции предполагалось, что минимальный размер оплаты труда вырастет до 13 617 рублей в месяц, однако президент России Владимир Путин предложил повысить его на 8,6 процента — то есть выше инфляции. Аналогичным образом он также увеличил и прожиточный минимум, который в следующем году составит 12 654 рубля.
Финансовое обеспечение поправки российского лидера предусмотрено проектом федерального бюджета на 2022-2024 годы.
В соответствии с принятой в 2020 году методикой, МРОТ составляет 42 процента от медианной зарплаты (половина россиян получают больше этой суммы, другая половина — меньше) за предыдущий год, рассчитанной Росстатом.
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 14:08
В Совфеде оценили эффективность оплаты больничных не ниже МРОТ
 
ОбществоГосдума РФРоссияВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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