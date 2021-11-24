https://ria.ru/20211124/mrot-1760513379.html

Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ

Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 24.11.2021

Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января РИА Новости, 24.11.2021

2021-11-24T14:02

2021-11-24T14:02

2021-11-24T14:02

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины – ниже.

https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html

https://ria.ru/20211122/nalogi-1760097542.html

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экономика, общество, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), мрот, йоханнес димрот, россия