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Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ - РИА Новости, 24.11.2021
Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T14:02
2021-11-24T14:02
2021-11-24T14:02
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общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении правительственный законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2022 года до 13 890 рублей.Законопроект, принятый в первом чтении 26 октября, в изначальной редакции предполагал, что размер МРОТ составит 13 617 рублей в месяц, однако ко второму чтению президент РФ Владимир Путин предложил поправку, предусматривающую повышение МРОТ до 13 890 рублей в месяц. В 2021 году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.Финансовое обеспечение поправки президента предусмотрено в проекте федерального бюджета на 2022-2024 годы.Вступление в силу данного законопроекта предусматривается с 1 января 2022 года.В соответствии с принятой в 2020 году методикой, минимальный размер оплаты труда определяется как 42% от медианной заработной платы за предыдущий год, рассчитанной Росстатом. Медианная заработная плата – это величина, относительно которой у половины населения зарплата выше, а у половины – ниже.
https://ria.ru/20211122/zarplaty-1760094460.html
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экономика, общество, владимир путин, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат), мрот, йоханнес димрот, россия
Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ
Госдума приняла во II чтении законопроект об увеличении МРОТ до 13 890 рублей в 2022 году