https://ria.ru/20211124/moskva-1760508658.html
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего" - РИА Новости, 24.11.2021
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:38
2021-11-24T13:38
2021-11-24T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
в мире
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Сергей Собянин во "ВКонтакте".По его словам, столица стала первой в категории "Госуправление" и заняла вторые места в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей".По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете обошла Париж, Берлин и Барселону, добавил Собянин."Отмечается, что у нас действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. Благодарю за высокую оценку нашей работы", — сказал мэр.Такие результаты стали возможны потому, что в городе сложились комфортные условия для создания инноваций, их внедрения в экономику и использования жителями, подчеркнул он.
https://ria.ru/20210819/moskva-1746364503.html
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в мире, москва, сергей собянин, россия
13:38 24.11.2021 (обновлено: 16:56 24.11.2021)
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Москва заняла лидирующие позиции в ряде категорий европейского рейтинга "Города будущего"