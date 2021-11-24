Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211124/moskva-1760508658.html
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего" - РИА Новости, 24.11.2021
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"
Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T13:38
2021-11-24T16:56
москва сегодня: мегаполис для жизни
в мире
москва
сергей собянин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_d1cab0508e174aa1f0d3715edd4cca07.jpg
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Сергей Собянин во "ВКонтакте".По его словам, столица стала первой в категории "Госуправление" и заняла вторые места в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей".По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете обошла Париж, Берлин и Барселону, добавил Собянин."Отмечается, что у нас действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. Благодарю за высокую оценку нашей работы", — сказал мэр.Такие результаты стали возможны потому, что в городе сложились комфортные условия для создания инноваций, их внедрения в экономику и использования жителями, подчеркнул он.
https://ria.ru/20210819/moskva-1746364503.html
https://ria.ru/20211123/klimat-1760383407.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752454433_417:166:2926:2048_1920x0_80_0_0_dece4b8595ef82534c45f2527acac3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, москва, сергей собянин, россия
13:38 24.11.2021 (обновлено: 16:56 24.11.2021)
 
Москва заняла лидирующие позиции в европейском рейтинге "городов будущего"

Москва заняла лидирующие позиции в ряде категорий европейского рейтинга "Города будущего"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на деловой центр "Москва-Сити"
Вид на деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Москва заняла лидирующие позиции в нескольких категориях европейского рейтинга "Города будущего: индекс ESG-инноваций", который учитывает вовлечение в решение экологических, социальных и управленческих проблем, сообщил мэр Сергей Собянин во "ВКонтакте".
По его словам, столица стала первой в категории "Госуправление" и заняла вторые места в категориях "Социальный капитал в сфере ESG" и "Сообщество ESG-предпринимателей".
Вид на Пушкинский мост и прогулочные суда в акватории Москвы-реки - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 14:57
Москва улучшила позиции в международном рейтинге городов Cost of Living
По результатам исследования мюнхенского центра DEEP Ecosystems Москва в общем зачете обошла Париж, Берлин и Барселону, добавил Собянин.
"Отмечается, что у нас действует больше 130 тысяч технологических компаний, а число ESG-ориентированных организаций постоянно растет. Благодарю за высокую оценку нашей работы", — сказал мэр.
Такие результаты стали возможны потому, что в городе сложились комфортные условия для создания инноваций, их внедрения в экономику и использования жителями, подчеркнул он.
Москворецкая набережная и Большой Москворецкий мост в Москве - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
23 ноября, 17:06Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Подготовлен проект климатического плана Москвы до 2060 года
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниВ миреМоскваСергей СобянинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:23Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части России
03:23Россиянам посоветовали идеальное лакомство для похудения
03:15Врач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19
03:15Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нее
03:12Эксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"
03:08В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"
03:00Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом
02:43"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер Польши
02:35Диетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимона
02:30Ученые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинации
02:15Финансист объяснил, как выгодно купить валюту
02:15Иммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодых
02:06В России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовку
01:43Захарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеров
01:32На Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газа
01:15Аналитик рассказала, где хранится золотой запас США
00:27СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
00:16Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арест
00:08В России началась "Черная пятница"
23:46Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье
Лента новостейМолния
Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в европейской части РоссииРоссиянам посоветовали идеальное лакомство для похуденияВрач-инфекционист заявил о выходе на плато четвертой волны COVID-19Специалист раскрыла, как выбрать качественную икру и не переплатить за нееЭксперты выявили всплеск онлайн-мошенничества перед "черной пятницей"В Роспотребнадзоре опровергли самоликвидацию штамма "дельта"Юристы назвали способ законно присвоить себе заброшенный дом"Северный поток — 2" усилит зависимость ЕС от России, заявил премьер ПольшиДиетолог рассказала, что будет, если каждый день съедать дольку лимонаУченые оценили риск заражения COVID-19 после вакцинацииФинансист объяснил, как выгодно купить валютуИммунолог рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19 у молодыхВ России создали мишень, которая поможет оцифровать огневую подготовкуЗахарова заявила об игнорировании Вашингтоном украинских хакеровНа Украине придумали способ заставить Россию продлить транзит газаАналитик рассказала, где хранится золотой запас СШАСМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"Начальника полигона Капустин Яр отправили под домашний арестВ России началась "Черная пятница"Бастрыкин поручил проверить информацию о сбитом лосе в Подмосковье