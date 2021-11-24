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https://ria.ru/20211124/moshenniki-1760581902.html
ВТБ предупредил о мошенниках, рассылающих письма от имени Пенсионного фонда
ВТБ предупредил о мошенниках, рассылающих письма от имени Пенсионного фонда - РИА Новости, 24.11.2021
ВТБ предупредил о мошенниках, рассылающих письма от имени Пенсионного фонда
Мошенники массово рассылают клиентам ВТБ письма от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления, сообщила пресс-служба кредитной... РИА Новости, 24.11.2021
2021-11-24T17:49
2021-11-24T17:49
технологии
втб
россия
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мошенники массово рассылают клиентам ВТБ письма от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления, сообщила пресс-служба кредитной организации."По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство", - говорится в сообщении.Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме, пояснили в ВТБ уловку аферистов."Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства", - указали в банке.Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил РИА Новости, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.Позже Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупредила о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму.
https://ria.ru/20211121/moshenniki-1760012083.html
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технологии, втб, россия
17:49 24.11.2021
 
ВТБ предупредил о мошенниках, рассылающих письма от имени Пенсионного фонда

ВТБ предупредил о мошенниках, предлагающих от имени Пенсионного фонда вернуть накопления

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Мошенники массово рассылают клиентам ВТБ письма от имени Пенсионного фонда с предложением вернуть пенсионные накопления, сообщила пресс-служба кредитной организации.
"По данным экспертов ВТБ по противодействию мошенническим операциям, злоумышленники рассылают электронные письма от имени Пенсионного фонда РФ и для убедительности ссылаются на якобы последние изменения в пенсионное законодательство", - говорится в сообщении.
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Мошенники сообщают, что клиенту начислен возврат страховых накоплений, но он не прошел в автоматическом режиме, поэтому его требуется "подтвердить" в специальной онлайн-форме, пояснили в ВТБ уловку аферистов.
"Пользователь получает якобы уникальный номер перевода и по кнопке "Оформить возврат" переходит на страницу с формой для указания данных карты. После этого злоумышленники получают данные банковской карты пострадавшего и могут списывать с нее средства", - указали в банке.
Ранее в среду Общероссийский народный фронт сообщил РИА Новости, что россияне в среду столкнулись с масштабной фишинг-атакой мошенников, рассылающих с "Яндекс.Почты" уведомления о возврате пенсионных накоплений. Злоумышленники действуют от имени выдуманной организации – "Службы фин. мониторинга". "Яндекс" уже сообщил, что принимает необходимые меры по блокировке спамеров.
Позже Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) РФ предупредила о мошеннических действиях от имени ведомства, касающихся начисления страховых накоплений с требованием оформить возврат вручную через специальную форму.
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